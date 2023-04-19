Бронетранспортери Sisu XA-180, які передала Фінляндія, вже у ЗСУ, – нардеп (відео)

Фінляндія передала Україні бронетранспортери, які здатні розвивати швидкість у 100 км/ч.

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Бронетранспортери Sisu XA-180, які раніше передала Фінляндія, же використовуються українськими захисниками. Про це 19 квітня у Telegram повідомив депутат і член оборонного комітету Верховної ради Юрій Мисягін.

Місце, де перебуває відповідна техніка, він не назвав. Також невідома кількість цієї техніки, яка вже застосовується на полі бою.

Характеристики бронетранспортера Sisu XA-180

Бронетранспортери Sisu XA-180 створені фірмою Sisu на початку 1980-х років. Відповідну техніку замовив уряд Фінляндії. Вони розроблялися для заміни БТР-60 радянського виробництва. З 1983 року відбувся запуск серійного виробництва. Близько 1000 одиниць випустили у різних варіантах. Є основним бронетранспортером армії Фінляндії, що також поставлявся на експорт до інших держав.

Бронетранспортер отримав двигун Valmet 611 DSBJA. Розвиває максимальну швидкість у 100 км/час, запас ходу становить 800 км. На озброєнні у техніки 12,7-мм кулемет.

Нагадаємо, 18 квітня у Генштабі ЗСУ назвали кількість танків Leopard 2, які вже передала Україні Канада. Виявилося, що канадські союзники відправили вже 8 одиниць такої бронетехніки. Танки Leopard 2 завантажили на борт транспортних літаків CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в Україні зафіксували перші Iveco VM 90P Protetto, які Португалія передала ЗСУ. Він зазначив, що це перше фото відповідної техніки в нашій державі. До передачі Україні ці машини перебували на озброєнні португальської NRG (Національної республіканської гвардії). За його словами, Португалія вже відправила 4 машини. Ще одну одиницю бронетехніки придбали волонтери.

Також 17 квітня колону танків PT-91 Twardy від Польщі зафіксували на полігоні в Україні. Збройні сили України вже отримали танки PT-91 Twardy та використовують їх, але не зазначається чи вже техніка бере участь у боях.