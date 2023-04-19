Бронетранспортеры Sisu XA-180, которые передала Финляндия, уже в ВСУ – нардеп (видео)

Финляндия передала Украине бронетранспортеры, которые способны развивать скорость в 100 км/ч.

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Бронетранспортеры Sisu XA-180, которые ранее передала Финляндия, используются украинскими защитниками. Об этом 19 апреля в Telegram сообщил депутат и член оборонного комитета Верховной рады Юрий Мысягин.

Место, где находится соответствующая техника, он не назвал. Также неизвестно количество этой техники, уже применяемой на поле боя.

Характеристики бронетранспортера Sisu XA-180

Бронетранспортеры Sisu XA-180 созданы фирмой Sisu в начале 1980-х годов. Соответствующую технику заказало правительство Финляндии. Они разрабатывались для смены БТР-60 советского производства. С 1983 года состоялся запуск серийного производства. Около 1000 единиц было выпущено в разных вариантах. Является основным бронетранспортером армии Финляндии, также поставляемым на экспорт в другие государства.

Бронетранспортер получил двигатель Valmet 611 DSBJA. Развивает максимальную скорость в 100 км/ч, запас хода составляет 800 км. На вооружении у техники 12,7-мм пулемет.

Напомним, 18 апреля в Генштабе ВСУ назвали количество танков Leopard 2, которые уже передала Украине Канада. Оказалось, что канадские союзники выслали уже 8 единиц таковой бронетехники. Танки Leopard 2 скачали на борт транспортных самолетов CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных сил Канады.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в Украине зафиксировали первые Iveco VM 90P Protetto, которые Португалия передала ВСУ. Он отметил, что это первое фото соответствующей техники в нашем государстве. До передачи Украине эти машины находились на вооружении португальской NRG (Национальной республиканской гвардии). По его словам, Португалия уже отправила 4 машины. Еще одну единицу бронетехники приобрели волонтеры.

Колонну танков PT-91 Twardy от Польши 17 апреля зафиксировали на полигоне в Украине. Вооруженные силы Украины уже получили танки PT-91 Twardy и используют их, но не отмечается ли техника уже участвует в боях.