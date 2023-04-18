В Украине зафиксировали первые Iveco VM 90P Protetto, которые Португалия передала ВСУ, — журналист (фото)

Бронеавтомобили, как отметил журналист Андрей Цаплиенко, находились на вооружении португальской NRG (Национальной республиканской гвардии).

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Военные бронеавтомобили Iveco VM 90P Protetto уже прибыли в Украину. Об этом 18 апреля сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Он отметил, что это первое фото соответствующей техники в нашем государстве. До передачи Украине эти машины находились на вооружении португальской NRG (Национальной республиканской гвардии).

По его словам, Португалия уже отправила 4 машины. Еще одну единицу бронетехники приобрели волонтеры.

Iveco VM 90P Protetto Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Iveco VM 90 – итальянский многоцелевой военный автомобиль. Это своеобразный гибрид, нечто среднее между грузовиком и тактическим внедорожником, изготовленное компанией Iveco на базе Iveco Daily. Он находится на вооружении итальянской армии в трех версиях. Кроме Португалии и Италии, соответствующую технику используют преимущественно армии и силовые структуры азиатских стран.

Напомним, 18 апреля в Генштабе ВСУ назвали количество танков Leopard 2, которые уже Канада передала Украине. Соответствующую технику получили в рамках военной помощи. Танки Leopard 2 канадские военные скачали на борт транспортных самолетов CC-177 Globemaster III. Все происходило по соответствующей инициативе Операции Unifier.

Также 14 апреля стало известно, что Украина получила военный вертолет Sea King, которым 40 лет назад руководил принц Эндрю во время Фолклендской войны. Вертолеты позволят Украине реализовывать очень важные поисково-спасательные миссии. Ральф Викс-Снейд, экс-командующий эскадрильей, сообщил, что герцог Йоркский летал на том же вертолете, когда был военно-морским пилотом. Это было как раз в период войны с Аргентиной за Фолклендские острова в 1982 году. По его словам, авиасудно успешно справилось с задачами, ведь другие самолеты не могли летать из-за плохой погоды, а Sea King эффективно выполнил работу.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 10 апреля анонсировал поставки Украине танков Leopard 1, которые начнутся до лета 2023 года. Украина получит 100 единиц. Он уточнил, что поставки возможны из-за заключенного ранее соглашения между Данией и Германией.