В Україні зафіксували перші Iveco VM 90P Protetto, які Португалія передала ЗСУ, — журналіст (фото)

Бронеавтомобілі, як зазначив журналіст Андрій Цаплієнко, перебували на озброєнні португальської NRG (Національної республіканської гвардії).

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Військові бронеавтомобілі Iveco VM 90P Protetto вже прибули до України. Про це 18 квітня повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Він зазначив, що це перше фото відповідної техніки у нашій державі. До передачі Україні ці машини перебували на озброєнні португальської NRG (Національної республіканської гвардії).

З його слів, Португалія вже відправила 4 машини. Ще одну одиницю бронетехніки придбали волонтери.

Iveco VM 90P Protetto Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Iveco VM 90 — італійський багатоцільовий військовий автомобіль. Це своєрідний гібрид, щось середнє між вантажівкою і тактичним позашляховиком, виготовлений компанією Iveco на базі Iveco Daily. Він перебуває на озброєнні італійської армії в трьох версіях. Окрім Португалії та Італії відповідну техніку використовують переважено армії та силові структури азійських країн.

Нагадаємо, 18 квітня у Генштабі ЗСУ назвали кількість танків Leopard 2, які вже Канада передала Україні. Відповідну техніку отримали в межах військової допомоги. Танки Leopard 2 канадські військові завантажили на борт транспортних літаків CC-177 Globemaster III. Все відбувалося за відповідної ініціативи Операції Unifier.

Також 14 квітня стало відомо, що Україна отримала військовий гелікоптер Sea King, яким 40 років тому кермував принц Ендрю під час Фолклендської війни. Вертольоти дозволять Україні реалізовувати дуже важливі пошуково-рятувальні місії. Ральф Вікс-Снейд, екскомандувач ескадрильєю, повідомив, що герцог Йоркський літав на тому ж гелікоптері, коли був військово-морським пілотом. Це було саме в період війни з Аргентиною за Фолклендські острови в 1982 році. З його слів, авіасудно успішно впоралося з завданнями, адже інші літаки не могли літати через погану погоду, а Sea King ефективно виконав роботу.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 10 квітня анонсував постачання Україні танків Leopard 1, які розпочнуться до літа 2023 року. Україна отримає 100 одиниць. Він уточнив, що постачання можливі через укладену раніше угоди між Данією та Німеччиною.