Гелікоптером Sea King, який передали ЗСУ, кермував принц Ендрю (фото)

Вертольоти дозволять Україні виконувати життєво важливі пошуково-рятувальні місії, які дуже важливими, попри те, що їм понад 40 років і вони брали участь у війні за Фолклендські острови у 1982 році.

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Військовий гелікоптер Sea King, яким кермував принц Ендрю під час Фолклендської війни, є одним із двох подарованих Україні цього тижня, а третій має прибути найближчими тижнями. Про це інформує Express.

Ральф Вікс-Снейд, екскомандувач ескадрильєю, розповів, що Герцог Йоркський літав на тому ж гелікоптері, коли був молодим військово-морським пілотом. Це було у період війни за Фолклендські острови у 1982 році. За його слів, жодне інше авіасудно не могло літати через погану погоду, а Sea King успішно впорався з завданням.

Принц Ендрю та Sea King часів Фолклендської війни Фото: Getty Images

Гелікоптери Sea King, зняті з експлуатації Королівськими ВМС кілька років тому, будуть дуже необхідними для військ України проти російських загарбників. Ці транспортні засоби є важливими у виконані пошуково-рятувальних місій. Такі морські гелікоптери провели більшу частину свого життя, виконуючи пошуково-рятувальні операції як для цивільних осіб, так і для обслуговуючого персоналу. Ймовірно, їхнє використання буде у тому ж напрямку.

Як зазначили у ВВС, український уряд просив сучасні винищувачі, озброєні ракетами великої дальності, щоб допомогти в довгоочікуваному новому наступі на російські сили. Велика Британія не передала Україні жодного зі своїх винищувачів Typhoon. Лондон мотивував це тим, що навчання українських пілотів їх використанню займе надто багато часу. Існують також ширші побоювання, що надання військових літаків може призвести до ескалації конфлікту.

Нагадаємо, українські ВМС отримали два з трьох анонсованих бортів Sea King від Великої Британії. Один із гелікоптерів брав участь у війні на Фолклендських островах, однак попри вік ефективно виконує всі завдання. Український пілот заявив, що Sea King — це саме те, що було потрібно українським ВМС, оскільки він дуже практичний та надійний гелікоптер. Ще пілот оцінив його високі показники кермування.