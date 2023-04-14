Вертолетом Sea King, который передали ВСУ, управлял принц Эндрю (фото)

Вертолеты позволят Украине выполнять жизненно важные поисково-спасательные миссии, которые очень важны, несмотря на то, что им более 40 лет и они принимали участие в войне за Фолклендские острова в 1982 году.

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Военный вертолет Sea King, которым управлял принц Эндрю во время Фолклендской войны, является одним из двух подаренных Украине на этой неделе, а третий должен прибыть в ближайшие недели. Об этом информирует Express.

Ральф Викс-Снейд, экс-командующий эскадрильей, рассказал, что Герцог Йоркский летал на том же вертолете, когда был молодым военно-морским пилотом. Это было в период войны за Фолклендские острова в 1982 году. По его словам, ни одно другое авиасудно не могло летать из-за плохой погоды, а Sea King успешно справился с задачей.

Принц Эндрю и Sea King времен Фолклендской войны Фото: Getty Images

Вертолеты Sea King, снятые с эксплуатации Королевскими ВМС несколько лет назад, будут очень необходимы для войск Украины против российских захватчиков. Эти транспортные средства важны в выполнении поисково-спасательных миссий. Такие морские вертолеты провели большую часть своей жизни, выполняя поисково-спасательные операции как для гражданских лиц, так и для обслуживающего персонала. Вероятно, их использование будет в том же направлении.

Как отметили в BBC, украинское правительство просило современные истребители, вооруженные ракетами большой дальности, чтобы помочь в долгожданном новом наступлении на российские силы. Великобритания не передала Украине ни одного из своих истребителей Typhoon. Лондон мотивировал это тем, что обучение украинских пилотов их использованию займет слишком много времени. Существуют также более широкие опасения, что предоставление военных самолетов может привести к эскалации конфликта.

Напомним, украинские ВМС получили два из трех анонсированных бортов Sea King от Великобритании. Один из вертолетов принимал участие в войне на Фолклендских островах, однако, несмотря на возраст, эффективно выполняет все задачи. Украинский пилот заявил, что Sea King — это именно то, что требовалось украинским ВМС, поскольку он очень практичный и надежный вертолет. Еще пилот оценил его высокие показатели управления.