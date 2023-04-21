Тихая и точная: артиллеристы ВСУ рассказали, как бьют по ВС РФ из гаубицы М101 (фото)

Военные говорят, что американская гаубица настолько легкая, что ее можно транспортировать любой грузовик, а сами они готовы уничтожать цели 24/7.

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У бойцов одной украинской бригады на вооружении американские гаубицы М101 105-мм калибра. Военные говорят, что выпустили из одной пушки более 1000 снарядов по ВС РФ. Об этом сообщает АрмияInform.

Расчет пережил однажды российский обстрел, поэтому станина пушки имеет дыру от обломков. Две металлические трубы прошиты насквозь, однако военные не обращают на это внимания, поскольку нужно выполнять свою работу. О гаубице М101 бойцы говорят только позитив.

Следы от обстрела ВС РФ

"Очень точная. Во время выстрела выпускает мало огня из ствола, не издает слишком громкого звука. Ночью ее невозможно увидеть, а звук не разносится слишком далеко. Это очень важно, потому что вспышки и звуки выстрелов очень сильно демаскируют позицию", — говорит младший сержант. Виктор.

К тому же артиллеристы говорят, что гаубица М101 легкая, поэтому ее можно транспортировать любым грузовиком. Виктор говорит, что их расчет очень слажен, а это дает достаточно высокую точность и скорость стрельбы.

Гаубица имеет калибр 105 мм

"Наш расчет выпустил из нее более тысячи снарядов. И останавливаться на этом не собираемся. Мы готовы открыть огонь в режиме 24 на 7. Можем стрелять так много, как этого потребует обстановка", — продолжает младший сержант.

Командир артиллерийской батареи Дмитрий говорит, что у них почти все расчеты в подразделении состоят из добровольцев. Из людей, которые до этого никогда не были в армии, а сейчас они стали "богами войны" и уже почти год вместе воюют.

Напомним, 4 апреля в ВСУ показали, как уничтожили российскую гаубицу Д-30 выстрелом из американской М777.

18 апреля СМИ писали, что Украина использует макеты танков и гаубиц, чтобы вводить российские войска в заблуждение.