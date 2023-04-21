Тиха та точна: артилеристи ЗСУ розказали, як бʼють по ЗС РФ з гаубиці М101 (фото)

Військові кажуть, що американська гаубиця настільки легка, що її можна транспортувати будь-яка вантажівка, а самі вони готові знищувати цілі 24/7.

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Бійці однієї українських бригад мають на озброєнні американські гаубиці М101 105-мм калібру. Військові кажуть, що випустили з однієї гармати понад 1000 снарядів по ЗС РФ. Про це повідомляє АрміяInform.

Розрахунок пережив одного разу пережив російський обстріл, тому станина гармати має діру від уламків. Дві сталеві труби прошито наскрізь, однак військові не звертають на це уваги, оскільки треба виконувати свою роботу. Про гаубицю М101 бійці кажуть лише позитив.

Сліди від обстрілу ЗС РФ

"Дуже точна. Під час пострілу випускає мало вогню зі ствола, не видає надто гучного звуку. Вночі її неможливо побачити, а звук не розноситься надто далеко. Це дуже важливо, бо спалахи та звуки пострілів дуже сильно демаскують позицію", — каже молодший сержант Віктор.

До того ж артилеристи кажуть, що гаубиця М101 легка, тому її можна транспортувати будь-якою вантажівкою. Віктор каже. що їхній розрахунок дуже злагоджений, а це дає доволі високу точність та швидкість стрільби.

Гаубиця має калібр 105 мм

"Наш розрахунок випустив з неї більше як тисячу снарядів. І зупинятися на цьому не збираємося. Ми готові відкрити вогонь у режимі 24 на 7. Можемо стріляти так багато, як цього вимагатиме обстановка", — продовжує молодший сержант.

Командир артилерійської батареї Дмитро каже, що в них майже всі розрахунки в підрозділі складаються з добровольців. З людей, які до цього ніколи не були в армії, а зараз вони стали "богами війни" й вже майже рік разом воюють.

Нагадаємо, 4 квітня в ЗСУ показали, як знищили російську гаубицю Д-30 пострілом з американської М777.

18 квітня ЗМІ писали, що Україна використовує макети танків та гаубиць, щоб вводити російські війська в оману.