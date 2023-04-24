"Робимо усе можливе": артилеристи Королівської бригади розповіли про боротьбу з окупантами (відео)

Переважно артилерія 24-ї ОМБр працює по групам піхоти, яка регулярно намагається прорвати позиції ЗСУ навіть без важкої техніки.

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Артилеристи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила щоденно нищать російських загарбників та зривають їхні плани щодо наступів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відповідне відео в Telegram.

Боєць Орест розповів, що десантників, "вагнерівців" та інші підрозділи росіян намагаються стримати поблизу Бахмута. Переважно українська артилерія працює по групах піхоти, яка регулярно намагається прорвати позиції ЗСУ. Робота українців дає ефективний результат.

"Ракет вони не шкодують, не шкодують й ударних дронів, – пояснив він тактику дій ворога.

Орест зазначив, що своїх бійців росіян не рахують, адже бояться втратити техніку, аніж людей. Російська піхота намагається непомітно підкрастися до позицій українських захисників, але це їм не вдається.

"Масовано накриваємо їхню живу силу", – додав боєць 24-ї ОМБр.

Артилеристи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила зазначили, що підтримка людей для них дуже важлива. Вони закликали допомагати й надалі українському війську.

Нагадаємо, 21 квітня артилеристи ЗСУ розповіли, як бʼють по ЗС РФ з гаубиці М101 американського виробництва. Розрахунок пережив одного разу російський обстріл, тому гармата навіть отримала пошкодження від уламків. Дві сталеві труби прошито наскрізь, однак військові не звертають на це уваги, оскільки треба виконувати свою роботу. Бійці зазначили, що гаубиця М101 легка, тому її можна транспортувати будь-якою вантажівкою. Озброєння демонструє точність стрільби.

Морпіхи ЗСУ 19 квітня показали, як знищують російських загарбників за допомогою САУ "Нона". Артилеристи 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського застосовують самохідну артилерійську установку на Донеччині. На відео можна побачити підготовку екіпажу до роботи.