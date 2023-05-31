"Летели к другим целям": взрывные механизмы атаковавших Москву дронов не сработали, — СМИ (видео)

По данным журналистов, вспышкой, которую сняли очевидцы, были загоревшиеся пары бензина в двигателе БПЛА. Взрывчатка в некоторых дронах не взорвалась совсем.

Взрывотехники, работавшие с обломками дронов, которые атаковали Москву утром 30 мая, сообщили, что, по предварительным оценкам, все заложенные в БПЛА взрывные устройства не сработали или же сработали частично. Об этом сообщает "Ъ".

По информации журналистов, при столкновении дрона с жилым зданием на улице Атласова в районе Новой Москвы, взрывной механизм не сработал или же сработал не полностью.

Вспышкой, которую сняли очевидцы, были вспыхнувшие пары бензина в двигателе дрона.

БПЛА в Москве

Более того, взрывчатка в дронах, которые столкнулись с домами на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице, не взорвалась совсем.

Причина, по которой взрывные механизмы не были приведены в действие, согласно сведениям журналистов "Коммерсанта", в том, что целями атаки были другие объекты.

Российское Минобороны отмечало, что дроны, которые атаковали Москву 30 мая, подавили российские РЭБ.

Напомним, что, по оценкам разработчика, россияне атаковали Москву дронами, чтобы обвинить Украину в обстреле мирных жителей.

Также сообщалось, что российским аэропортам понадобятся антидроновые комплексы из-за потенциальных атак БПЛА. Представители некоторых аэропортов РФ, по данным журналистов, открыто заявляют о проблемах с защитой авиакомплексов. Но эти системы относительно дорогостоящие, и их применение должно быть обусловлено необходимостью.