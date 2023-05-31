Бойцы бригады им. князя Владимира Мономаха сбили беспилотник РФ из стрелкового оружия (видео)

Украинские бойцы применили пулемет и автоматы для ликвидации вражеских воздушных целей.

Украинские защитники и дальше уничтожают воздушные российские цели из стрелкового оружия и пулеметов. Видео работы бойцов 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха опубликовала пресс-служба подразделения в Facebook.

В ролике можно увидеть, что защитники снаряжают патроны для пулемета, установленного на транспортном средстве. Впоследствии бойцы отправились на задачи и уничтожили российский беспилотник.

"Наши воины — наши герои!", — говорится в сообщении.

Бригада им. князя Владимира Мономаха в войне с Россией

Подразделение успешно выполняет задачи по ликвидации российских захватчиков на разных участках фронта. Украинские защитники уничтожают технику, личный состав и вооружение оккупантов. Пресс-служба бригады 26 мая показала, как оставила российских оккупантов без значительного количества боеприпасов и снарядов, которые ВС РФ использовали против украинцев. На видео можно увидеть, как подразделение Вооруженных сил Украины наносит огневой удар по месту скопления боеприпасов врага. Впоследствии боекомплект начинает детонировать.

Напомним, 27 мая аналитики Ukraine Weapons Tracker сообщили, что украинский удар Excalibur уничтожил российскую пушку Д-20. Артиллерия вооруженных сил уничтожила вражескую пушку Д-20 на левом берегу Днепра на территории Херсонской области. Отмечается, что удар наносили высокоточный боеприпас М982 Excalibur, которые Украина получала от Соединенных Штатов и Канады.

Также 23 мая дрон ВСУ уничтожил танк Т-80БВМ под Угледаром. Оккупанты покинули танк с надписью "V" на борту у лесополосы под Угледаром, вероятно, поврежден, а защитники Украины решили наверняка уничтожить боевую технику противника. Оператор направил в Т-80БВМ квадрокоптер и сбросил самодельный боеприпас прямо в открытый люк на башне.