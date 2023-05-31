Убиты или получили ранения: в Офисе генпрокурора рассказали, сколько детей пострадали от войны

Глава ведомства Андрей Костин подчеркнул, что статистика пока приблизительная, поскольку в нее не вошли данные из Мариуполя и других оккупированных территорий.

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину российские оккупанты убили 483 ребенка. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в среду, 31 мая.

"Сегодня наши дети страдают от войны во всех ее проявлениях", — сказал Костин.

Он также привел цифры и факты, которые иллюстрируют преступления российских военных против детей.

По состоянию на сейчас известно о 483 детей, которые погибли. По словам Костина, эти цифры могут быть в разы больше, так как в статистику не включали детей в Мариуполе и тех несовершеннолетних, которые сейчас проживают на оккупированной территории Украины.

Кроме того ранения разной степени тяжести получили 989 детей.

Генпрокурор добавил, что уже сейчас расследуется более 2900 производств в отношении преступлений против детей, совершенных российскими захватчиками.

Костин упомянул депортацию украинских детей в Россию. Следователям известно, что в РФ военные незаконно вывезли 19 400 украинских детей. Однако из видео и переписки российских военных в Офисе прокурора сделали вывод, что на самом деле были похищены сотни тысяч маленьких украинцев.

"Будущее Украины непременно должно включать возвращение всех наших детей домой", — резюмировал Костин.

Напомним, журналисты выяснили, как ВС РФ увозят украинских детей. Материал об этом стал доступен 31 мая. Медиа писали о том, что оккупанты вывозят детей под предлогом отдыха на море в Крыму. Часть из них оказывается в далеких российских регионах, к примеру, в Мордовии.

В свою очередь вице-премьер Ирина Верещук 31 мая заявила о том, что в РФ депортированным из Украины детям меняют имена и дату рождения. По ее словам, каждый день маленькие украинцы теряют свою идентичность и поэтому международное сообщество должно усилить давление на Кремль.