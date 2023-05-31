Генерал-майор Сергей Кривонос спрогнозировал большие потери ВСУ в наступлении без F-16 (видео)
Бывший замсекретаря СНБО считает, что следует дождаться появления в украинских войсках достаточного количества авиации, поскольку без современных истребителей и штурмовиков наступательных операций провести непросто.
Наступление Вооруженных сил Украины может оказаться неуспешным, если не будет достаточного количества авиации. В интервью YouTube -каналу "Курбанова Live" такое мнение высказал генерал-майор Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО.
По его словам, следует дождаться появления в украинских войсках достаточного количества авиации, поскольку без современных истребителей и штурмовиков наступательные операции провести непросто. По его словам, лучше сохранить паузу и дождаться самолетов.
"Наступать без поддержки авиации — это будет ужас", — заявил он.
Сергей Кривонос отметил, что Украина существенно увеличила свои возможности по наземным наступательным операциям. Воздушная компонента все же остается не очень развитой, поэтому возможны значительные потери.
"Лучше затянуть эту ситуацию, еще лучше подготовиться и дождаться авиации", – отметил Кривонос.
Бывший заместитель секретаря СНБО добавил, что потенциал российской армии нельзя недооценивать. В РФ достаточно ресурсов, которые еще захватчики могут использовать. В Украине же наблюдаются проблемы с оружием и боеприпасами, которые еще предстоит решать.
"И у россиян есть возможности для наступления – у них есть для этого все силы и средства", – сказал Кривонос.
Напомним, 30 мая знаменитая летчица F-16 оценила поставки Украине авиации. По мнению майора в отставке Гизер Пенни, F-16 специально создавались для европейского театра боевых действий. Этот истребитель коренным образом может изменить динамику боев, но от украинских летчиков потребуется гибкость, и они не должны действовать "под копирку" западных коллег. По ее словам, истребители F-16 специально создавались для европейского театра боевых действий и обладают достаточным потенциалом, способным коренным образом изменить динамику боев.