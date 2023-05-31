Генерал-майор Сергей Кривонос спрогнозировал большие потери ВСУ в наступлении без F-16 (видео)

Бывший замсекретаря СНБО считает, что следует дождаться появления в украинских войсках достаточного количества авиации, поскольку без современных истребителей и штурмовиков наступательных операций провести непросто.

Наступление Вооруженных сил Украины может оказаться неуспешным, если не будет достаточного количества авиации. В интервью YouTube -каналу "Курбанова Live" такое мнение высказал генерал-майор Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО.

По его словам, следует дождаться появления в украинских войсках достаточного количества авиации, поскольку без современных истребителей и штурмовиков наступательные операции провести непросто. По его словам, лучше сохранить паузу и дождаться самолетов.

"Наступать без поддержки авиации — это будет ужас", — заявил он.

Сергей Кривонос отметил, что Украина существенно увеличила свои возможности по наземным наступательным операциям. Воздушная компонента все же остается не очень развитой, поэтому возможны значительные потери.

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"Лучше затянуть эту ситуацию, еще лучше подготовиться и дождаться авиации", – отметил Кривонос.

Бывший заместитель секретаря СНБО добавил, что потенциал российской армии нельзя недооценивать. В РФ достаточно ресурсов, которые еще захватчики могут использовать. В Украине же наблюдаются проблемы с оружием и боеприпасами, которые еще предстоит решать.

"И у россиян есть возможности для наступления – у них есть для этого все силы и средства", – сказал Кривонос.

Напомним, 30 мая знаменитая летчица F-16 оценила поставки Украине авиации. По мнению майора в отставке Гизер Пенни, F-16 специально создавались для европейского театра боевых действий. Этот истребитель коренным образом может изменить динамику боев, но от украинских летчиков потребуется гибкость, и они не должны действовать "под копирку" западных коллег. По ее словам, истребители F-16 специально создавались для европейского театра боевых действий и обладают достаточным потенциалом, способным коренным образом изменить динамику боев.