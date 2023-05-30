Война РФ обречена на провал: знаменитая летчица F-16 оценила поставки Украине авиации

По мнению майора в отставке Хизер Пенни, F-16 специально создавались для европейского театра боевых действий. Этот истребитель коренным образом может изменить динамику боев, но от украинских летчиков потребуется гибкость, и они не должны действовать "под копирку" западных коллег.

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Майор ВВС США в отставке Хизер Пенни, которая стала известным пилотом после сентябрьских событий 2001 года, высказалась по поводу предоставления Украине западных истребителей. Она убеждена, что украинские защитники смогут получить преимущество в воздухе не только за счет количества самолетов, но и благодаря смекалке и готовности гибко использовать западную технику в борьбе против оккупантов. Об этом Пенни рассказала в интервью "Радио Свобода", опубликованном 30 мая.

Она призналась, что внимательно следит за событиями в Украине и считает, что вопрос о предоставлении Киеву боевой авиации запоздало даже не на месяцы, а на годы. Западные партнеры, считает Пенни, должны были решить этот вопрос еще сразу после начала военной агрессии России. По мнению майора, сейчас в Украине идут боевые действия по формату Первой мировой, поэтому именно боевая авиация способна предотвратить войну на истощение.

"Меня ободряет новость о том, что американская администрация и наши европейские союзники, пусть и с опозданием, взяли на себя обязательство снабдить Украину передовой военной авиацией. Я искренне верю, что это будет иметь большое значение, если поставки произойдут в срок", — сказала Пенни.

По ее словам, истребители F-16 специально создавались для европейского театра боевых действий и обладают достаточным потенциалом, способным коренным образом изменить динамику боев. Однако в то же время от украинских летчиков потребуется гибкость — они должны действовать не "под копирку" западных летчиков, а находить оригинальные решения, чтобы помочь ВСУ быть более эффективными, чем при наличии самолетов советских образцов.

Истребитель F-16 ВВС США

"F-16 – это прежде всего универсальная платформа, именно это и позволило самолету прожить такую долгую жизнь, подвергаясь модификациям", — отметила Пенни.

Конечно же украинским военным придется столкнуться с многими сложностями и в обучении, и в техническом обеспечении западных истребителей. Но все это компенсируется возможностями F-16, которые способны эффективно выполнять задачи в любое время суток. Кроме того они снабжены передовыми датчиками и каналами передачи данных, имеют превосходные летные характеристики и относительно несложны в управлении.

"Я согласна с тем, что техническое обслуживание, поддержка и эксплуатация истребителей четвертого поколения сложнее, потому что они более совершенны… Летать на F-16 легко. Считывание информации, взаимодействие пилота с авионикой и системой вооружения на этом самолете интуитивны. Украинские пилоты будут постепенно отвыкать от привычек, наработанных за время полетов на советских истребителях, и приобретать новые", — рассказала Пенни.

В заключение она подчеркнула, что развязанная против Украины война — это путинская афера, которая обречена на провал. Российский лидер не только не сможет завоевать всю Украину, но столкнется с ожесточенным сопротивлением украинцев уже на оккупированных территориях, которые будут сражаться до последнего.

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Напомним, 25 мая стало известно, что Великобритания первой начнет обучение летчиков ВСУ по использованию американских истребителей F-16. Как сообщил журнал Foreign Policy, около 20 курсантов пройдут начальную подготовку, а затем их ждет обучение по адаптированным программам НАТО.