Війна РФ приречена на провал: знаменита льотчиця F-16 оцінила постачання Україні авіації

На думку майора у відставці Гізер Пенні, F-16 спеціально створювалися для європейського театру бойових дій. Цей винищувач докорінно може змінити динаміку боїв, але від українських льотчиків буде потрібна гнучкість, і вони не повинні діяти "під копірку" західних колег.

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Майор ВПС США у відставці Гізер Пенні, яка стала відомою пілотесою після "вересневих подій 2001 року, висловилася щодо надання Україні західних винищувачів. Вона переконана, що українські захисники зможуть отримати перевагу в повітрі не лише за рахунок кількості літаків, а й завдяки кмітливості й готовності гнучко використати західну техніку в боротьбі проти окупантів. Про це Пенні розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому 30 травня.

Вона зізналася, що уважно стежить за подіями в Україні та вважає, що питання щодо надання Києву бойової авіації запізнилося навіть не на місяці, а на роки. Західні партнери, вважає Пенні, мали розв'язувати це питання ще одразу після початку військової агресії Росії. На думку майора, зараз в Україні йдуть бойові дії за форматом Першої світової, тому саме бойова авіація здатна запобігти війні на виснаження.

"Мене підбадьорює новина про те, що американська адміністрація та наші європейські союзники, нехай і запізненням, взяли на себе зобов'язання забезпечити Україну передовою військовою авіацією. Я щиро вірю, що це матиме велике значення, якщо постачання відбудеться вчасно", — сказала Пенні.

За її словами, винищувачі F-16 спеціально створювалися для європейського театру бойових дій і мають достатній потенціал, здатний докорінно змінити динаміку боїв. Проте водночас від українських льотчиків буде потрібна гнучкість — вони мають діяти не "під копірку" західних льотчиків, а знаходити оригінальні рішення, щоб допомогти ЗСУ бути ефективнішими, ніж за наявності літаків радянських зразків.

Винищувач F-16 ВПС США

"F-16 — це насамперед універсальна платформа, саме це й дозволило літаку прожити таке довге життя, піддаючись модифікації", — зазначила Пенні.

Звичайно ж, українським військовим доведеться зіткнутися з багатьма складнощами і в навчанні, і в технічному забезпеченні західних винищувачів. Але це компенсується можливостями F-16, які здатні ефективно виконувати завдання в будь-який час доби. Крім того, вони забезпечені передовими датчиками та каналами передачі даних, мають чудові льотні характеристики та відносно нескладні в управлінні.

"Я згодна з тим, що технічне обслуговування, підтримка й експлуатація винищувачів четвертого покоління складніші, тому що вони досконаліші… Літати на F-16 легко. Зчитування інформації, взаємодія пілота з авіонікою та системою озброєння на цьому літаку інтуїтивні. Українські пілоти поступово відвикатимуть від звичок, напрацьованих за час польотів на радянських винищувачах, і набуватимуть нових", — розповіла Пенні.

Насамкінець вона наголосила, що розв'язана проти України війна — це путінська афера, яка приречена на провал. Російський лідер не лише не зможе завоювати всю Україну, а й зіткнеться із запеклим опором українців уже на окупованих територіях, які боротимуться до останнього.

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Нагадаємо, 25 травня стало відомо, що Великобританія першою розпочне навчання льотчиків ЗСУ з використання американських винищувачів F-16. Як повідомив журнал Foreign Policy, близько 20 курсантів пройдуть початкову підготовку, а потім на них чекає навчання за адаптованими програмами НАТО.