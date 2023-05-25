Поїдуть близько 20 людей: ЗМІ розкрили деталі навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16

Українських військових навчатимуть за адаптованими програмами НАТО. Проте Захід намагається зробити так, щоб Київ "не задивлявся на надто дорогі іграшки", пишуть журналісти.

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Великобританія першою розпочне навчання пілотів ЗСУ використанню американських винищувачів F-16. Про це повідомили 25 травня кілька західних чиновників журналу Foreign Policy.

Близько 20 українських пілотів пройдуть початкову підготовку, далі йдуть спеціальні курси. На пілотів ЗСУ чекають адаптовані програми НАТО та заняття на тренажерах, зазначив представник британського уряду.

Українське командування направить до Британії курсантів, які знають англійську для прискорення процесу навчання. Проте на Заході намагаються зробити так, щоб Київ "не задивлявся на надто дорогі іграшки", кажуть співрозмовники.

Чиновники зазначають, що перспектива навчання десятків українських льотчиків-винищувачів на F-16 після трьох десятиліть експлуатації літаків СРСР може перетворитися на проблему для Великобританії, Бельгії, Нідерландів, Норвегії, Данії та США.

"Американському льотчику-винищувачу з досвідом ведення бойових дій достатньо пройти прискорену школу F-16 – від 12 до 16 контрольних польотів. Через три місяці він уже вилетить", – пояснили знайомі із проблемою фахівці.

Старший науковий співробітник із питань оборонної політики Фонду "Спадщина" Джон Венейбл вважає, що західні літаки не будуть довговічними в Україні. Російські винищувачі в цьому плані надійніші — вони здатні працювати в суворих умовах, у них потужніші гальма і високе шасі, ніж у американських аналогів. Також у F-16 є проблеми зі злетом з погано підготовлених злітно-посадкових смуг.

"Російські літаки, до яких звикли українські пілоти, беруть нефільтрований бензин. Українські льотчики-винищувачі можуть зламати двигун вартістю мільйон доларів, якщо вони не будуть обережні при посадці", — заявив Венейбл.

Нагадаємо, що у Пентагоні 24 травня обіцяли навчати українських пілотів використанню літаків F-16 у Європі. Курси розпочнуться протягом кількох тижнів чи місяців.

За даними ЗМІ, у президента США Джо Байдена змінили позицію щодо постачання Києву винищувачів F-16 завдяки зусиллям глави Пентагону Ллойда Остіна. Вашингтон зупиняла ціна — один винищувач F-16 коштує 63 млн доларів.