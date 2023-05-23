Передача Україні F-16: ЗМІ дізналися, хто вплинув на рішення Білого дому

В адміністрації Байдена довго сумнівалися, чи не призведе передача F-16 Києву до ескалації війни. Однак глава Пентагону Ллойд Остін знайшов аргументи, щоб переконати чиновників у необхідності надати Україні ці літаки-винищувачі.

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Офіційний Вашингтон змінив свою позицію щодо постачання в Україну винищувачів F-16 завдяки зусиллям глави Пентагону Ллойда Остіна. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, опублікованому у вівторок, 23 травня.

Медіа з посиланням на власні анонімні джерела в уряді США написало про те, що міністр оборони США ще після зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 21 квітня, сказав чиновникам з адміністрації Байдена, що позицію щодо виділення українським військовим винищувачів F-16 потрібно змінювати.

Крім того, на думку глави Пентагону, потрібно дозволити іншим країнам-союзницям передавати ЗСУ ці літаки-бомбардувальники.

Спочатку Білий дім відмовився від такої ініціативи. Офіційний Вашингтон висловив побоювання, що нову летальну техніку Україна може використати для ударів по РФ.

Також адміністрація президента США вважала, що українцям зараз важливіше одержати системи ППО, а не військові літаки.

ЗМІ також повідомляє, що офіційний Вашингтон зупиняла ціна літаків-винищувачів. Адже один F-16 коштує 63 мільйони доларів.

Попри це, Ллойду Остіну вдалося знайти потрібні аргументи. Джерело NYT в оборонному відомстві повідомило про те, що Білий дім погодився надати Україні винищувачі.

Нагадаємо, 23 травня ЗМІ написали про те, що Вашингтон погодився на постачання F-16 Україні. Журналісти наголосили на двох чинниках, які відіграли ключову роль у питанні надання Україні авіації. Одним із них є позиція держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зазначив, що Росія, як правило, йде на ескалацію лише на словах.

Крім того, 21 травня журналісти німецького видання Bild висловили припущення, що можливе рішення про передачу Києву американських винищувачів F-16 може бути перевіркою з боку західних союзників України того, як на це відреагують у Кремлі. На думку оглядачів, сучасна бойова авіація стане гігантським кроком у військовій допомозі Києву, попри порожні погрози Москви.