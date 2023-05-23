Передача Украине F-16: СМИ узнали, кто повлиял на решение Белого дома

В администрации Байдена долго сомневались не приведет ли передача F-16 Киеву к эскалации войны. Однако глава Пентагона Остин нашел аргументы, чтобы убедить чиновников в необходимости предоставить Украине эти самолеты-истребители.

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Официальный Вашингтон изменил свою позицию по поводу поставок в Украину истребителей F-16 благодаря усилиям главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом говорится в материале The New York Times, который был опубликован во вторник, 23 мая.

Медиа со ссылкой на собственные анонимные источники в правительстве США написало о том, что министр обороны США еще после встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 21 апреля, сказал чиновникам из администрации Байдена, что позицию по поводу выделения украинским военным истребителей F-16 нужно менять.

Кроме того, по мнению главы Пентагона, нужно разрешить другим странам-союзницам передавать ВСУ эти самолеты-бомбардировщики.

Первоначально Белый дом отказался от такой инициативы. Официальный Вашингтон выразил опасения, что новую летальную технику Украина может использовать для ударов по РФ.

Также администрация президента США считала, что украинцам сейчас важнее получить системы ПВО, а не военные самолеты.

СМИ также сообщает о том, что официальный Вашингтон останавливала цена самолетов-истребителей. Ведь один F-16 стоит 63 миллиона долларов.

Несмотря на это Ллойду Остину удалось найти нужные аргументы. Источник NYT в оборонном ведомстве сообщил о том, что Белый дом согласился предоставить Украине истребители.

Напомним, 23 мая СМИ написали о том, что Вашингтон согласился на поставку F-16 Украине. Журналисты отметили два фактора, которые сыграли ключевую роль в вопросе предоставления Украине авиации. Одним из них — позиция госсекретаря США Энтони Блинкена, который отметил, что Россия, как правило, идет на эскалацию только на словах.

Кроме того 21 мая журналисты немецкого издания Bild высказали предположение, что возможное решение о передаче Киеву американских истребителей F-16 может быть проверкой со стороны западных союзников Украины того, как на это отреагируют в Кремле. По мнению обозревателей, современная боевая авиация станет гигантским шагом в военной помощи Киеву, несмотря на пустые угрозы Москвы.