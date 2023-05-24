Пілотів навчать у Європі: Пентагон розкрив деталі відправлення Україні літаків F-16 (відео)

Винищувачі не актуальні для майбутнього контрнаступу ЗСУ. Навчання українських пілотів триватиме місяці, американські та європейські військові обговорюють відправлення літаків та інструкторів, заявив генерал Патрік Райдер.

Related video

Надання Збройним силам України літаків F-16 буде частиною їхньої довгострокової військової підтримки та зобов'язань США. Про це сказав речник Пентагону, генерал Патрік Райдер на брифінгу.

Вашингтон уточнює терміни підготовки українських пілотів на винищувачах, можливості розгортання інфраструктури та інші компоненти, зазначив військовий.

"F-16 для України — це частина довгострокових зобов'язань у галузі безпеки. Винищувачі не будуть актуальними для майбутнього контрнаступу", — додав він.

Патрік Райдер говорить про надання ЗСУ літаків F-16 з 5-ї хвилини

Райдер підтвердив, що навчатимуть українських пілотів у Європі. Американські та європейські військові обговорюють деталі відправлення літаків, інструкторів та інші ресурси для підтримки багатомісячного процесу навчання, зазначив Райдер.

Українські пілоти можуть розпочати навчання польотам на F-16 уже протягом кількох тижнів чи місяців. Додаткові подробиці будуть відомі найближчим часом, пояснили у Міноборони США.

У Пентагоні розраховують на довгострокову підтримку України в галузі безпеки та вірять, що ЗСУ у майбутньому стримають агресію Росії.

Нагадаємо, що західні військові аналітики говорили про три проблеми, які треба вирішити Києву перед отриманням F-16. Потрібно визначити час для навчання пілотів ЗСУ, створити інфраструктуру та вирішити низку політичних питань.

Генерал-майор США та екскомандувач Нацгвардією Каліфорнії Девід Болдвін 23 травня заявив, що якби Києву відправили літаки F-16 рік тому, було б набагато менше жертв серед цивільних.