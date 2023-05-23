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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Не якась магія": генерал США розбив аргументи проти надання Україні винищувачів F-16 (відео)

F-16, Літаки F-16, винищувачі F-16, Ф-16, літаки Ф-16, винищувачі Ф-16
Фото: Getty Images | Девід Болдуін нагадав, що раніше іноземні політики вже боялись передавати Україні зброю, зокрема Javelin та HIMARS

Екскомандувач Нацгвардії Каліфорнії Девід Болдуін розповів про успіхи українських льотчиків на тренуваннях та пояснив, що страх ескалації й раніше зупиняв іноземців у наданні озброєння. За його словами, F-16 змогли б зберегти життя дітей та надати впевненості бійцям.

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Усі аргументи проти постачання українським захисникам американських літаків F-16 не відповідають дійсності. Про це заявив генерал-майор США та колишній командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін в інтерв’ю Управлінню стратегічних комунікацій ЗСУ, опублікованому 23 травня.

Військовий нагадав, що раніше політики через ризик ескалації вже боялися передавати Україні переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, а також реактивні артилерійські системи HIMARS.

"Якби Україна отримала ці літаки ще рік тому, то ситуація була б набагато кращою. Набагато менше було б жертв серед цивільного населення, серед дітей, набагато менше було б зруйнованої інфраструктури", — підкреслив Болдуін.

На думку генерала, політики самостійно малюють "червоні лінії" для запобігання ескалації, які пізніше самі ж порушують.

"Як військовий командувач я розумію, що коли наді мною в повітрі є такі потужні літаки, як F-16, вони допоможуть мені й у повітрі, й у завданні наземних ударів. Тому я думаю, що за допомогою такої зброї українська армія набагато впевненіше себе почувала б на полі бою", — сказав він.

Болдуін навів три аргументи проти постачання Україні винищувачів F-16, які зустрічав:

  • аеродроми зруйновані та занадто короткі для використання цих літаків;
  • місцеві технічні фахівці не зможуть підтримувати їх у належному стані;
  • льотчики ЗСУ "не дуже добре" змогли б керувати ними.

"Нічого з цього зазначеного не відповідає дійсності. Особливо третє. Ми бачили, як українські пілоти вправно воювали в повітрі. Вони воювали проти більш модернізованих літаків росіян. А тепер спробуйте уявити, що вони змогли б зробити з такими потужними машинами, як F-16", — заявив генерал.

Військовий США виразив сподівання, що в найближчому майбутньому українці отримають ці винищувачі. Він розповів, що українські пілоти мають успіхи на тренуваннях та добре підготовлені. Однак він пояснив, що навчання займуть "трохи часу".

"І це все ж таки просто ще один тип літака, а не якась магія", — підкреслив Болдуін.

Інтерв'ю з генералом США Девідом Болдуіном (про F-16 — з 12:20)

Нагадаємо, радник голови Міноборони України Юрій Сак припустив, що першими Україні можуть передати літаки F-16 Нідерланди. За його даними, країна має 24 винищувачі, які стануть доступні для продажу у наступному році.

23 травня у ЗМІ розповіли, чому США змінили позицію щодо постачання Україні американських винищувачів.