"Не якась магія": генерал США розбив аргументи проти надання Україні винищувачів F-16 (відео)

Екскомандувач Нацгвардії Каліфорнії Девід Болдуін розповів про успіхи українських льотчиків на тренуваннях та пояснив, що страх ескалації й раніше зупиняв іноземців у наданні озброєння. За його словами, F-16 змогли б зберегти життя дітей та надати впевненості бійцям.

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Усі аргументи проти постачання українським захисникам американських літаків F-16 не відповідають дійсності. Про це заявив генерал-майор США та колишній командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін в інтерв’ю Управлінню стратегічних комунікацій ЗСУ, опублікованому 23 травня.

Військовий нагадав, що раніше політики через ризик ескалації вже боялися передавати Україні переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, а також реактивні артилерійські системи HIMARS.

"Якби Україна отримала ці літаки ще рік тому, то ситуація була б набагато кращою. Набагато менше було б жертв серед цивільного населення, серед дітей, набагато менше було б зруйнованої інфраструктури", — підкреслив Болдуін.

На думку генерала, політики самостійно малюють "червоні лінії" для запобігання ескалації, які пізніше самі ж порушують.

"Як військовий командувач я розумію, що коли наді мною в повітрі є такі потужні літаки, як F-16, вони допоможуть мені й у повітрі, й у завданні наземних ударів. Тому я думаю, що за допомогою такої зброї українська армія набагато впевненіше себе почувала б на полі бою", — сказав він.

Болдуін навів три аргументи проти постачання Україні винищувачів F-16, які зустрічав:

аеродроми зруйновані та занадто короткі для використання цих літаків;

місцеві технічні фахівці не зможуть підтримувати їх у належному стані;

льотчики ЗСУ "не дуже добре" змогли б керувати ними.

"Нічого з цього зазначеного не відповідає дійсності. Особливо третє. Ми бачили, як українські пілоти вправно воювали в повітрі. Вони воювали проти більш модернізованих літаків росіян. А тепер спробуйте уявити, що вони змогли б зробити з такими потужними машинами, як F-16", — заявив генерал.

Військовий США виразив сподівання, що в найближчому майбутньому українці отримають ці винищувачі. Він розповів, що українські пілоти мають успіхи на тренуваннях та добре підготовлені. Однак він пояснив, що навчання займуть "трохи часу".

"І це все ж таки просто ще один тип літака, а не якась магія", — підкреслив Болдуін.

Інтерв'ю з генералом США Девідом Болдуіном (про F-16 — з 12:20)

Нагадаємо, радник голови Міноборони України Юрій Сак припустив, що першими Україні можуть передати літаки F-16 Нідерланди. За його даними, країна має 24 винищувачі, які стануть доступні для продажу у наступному році.

23 травня у ЗМІ розповіли, чому США змінили позицію щодо постачання Україні американських винищувачів.