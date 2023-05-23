"Не какая-то магия": генерал США разбил аргументы против предоставления Украине истребителей F-16 (видео)

Экс-командующий Нацгвардии Калифорнии Дэвид Болдуин рассказал об успехах украинских летчиков на тренировках и объяснил, что страх эскалации и раньше останавливал иностранцев в предоставлении вооружения. По его словам, F-16 смогли бы сохранить жизни детей и придать уверенность бойцам.

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Все аргументы против поставок украинским защитникам американских самолетов F-16 не соответствуют действительности. Об этом заявил генерал-майор США и бывший командующий Национальной гвардией Калифорнии Дэвид Болдуин в интервью Управлению стратегических коммуникаций ВСУ, опубликованном 23 мая.

Военный напомнил, что ранее политики из-за риска эскалации уже боялись передавать Украине переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также реактивные артиллерийские системы HIMARS.

"Если бы Украина получила эти самолеты еще год назад, то ситуация была бы гораздо лучше. Намного меньше было бы жертв среди гражданского населения, среди детей, гораздо меньше было бы разрушенной инфраструктуры", — подчеркнул Болдуин.

По мнению генерала, политики самостоятельно рисуют "красные линии" для предотвращения эскалации, которые позже сами нарушают.

"Как военный командующий я понимаю, что когда надо мной в воздухе есть такие мощные самолеты, как F-16, они помогут мне и в воздухе, и в нанесении наземных ударов. Поэтому я думаю, что с помощью такого оружия украинская армия гораздо увереннее себя чувствовала бы на поле боя", — сказал он.

Болдуин привел три аргумента против поставок Украине истребителей F-16, которые встречал:

аэродромы разрушены и слишком короткие для использования этих самолетов;

местные технические специалисты не могут поддерживать их в надлежащем состоянии;

летчики ВСУ "не очень хорошо" смогли бы руководить ими.

"Ничего из этого указанного не соответствует действительности. Особенно третье. Мы видели, как украинские пилоты умело воевали в воздухе. Они воевали против более модернизированных самолетов россиян. А теперь попробуйте представить, что они смогли бы сделать с такими мощными машинами, как F-16 ", — заявил генерал.

Военный США выразил надежду, что в ближайшем будущем украинцы получат эти истребители. Он рассказал, что украинские пилоты имеют успехи на тренировках и хорошо подготовлены. Однако он объяснил, что обучение займет "немного времени".

"И это все-таки просто еще один тип самолета, а не какая-то магия", — подчеркнул Болдуин.

Интервью с генералом США Дэвидом Болдуином (о F-16 — с 12:20)

Напомним, советник главы Минобороны Украины Юрий Сак допустил, что первыми Украине могут передать самолеты F-16 Нидерланды. По его данным, у страны есть 24 истребителя, которые станут доступны для продажи в следующем году.

23 мая в СМИ рассказали, почему США изменили позицию по поводу поставок Украине американских истребителей.