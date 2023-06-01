Ракетное безумие: РФ выпустила более 500 ракет и дронв-камикадзе по Украине в мае, — СМИ

По словам журналистов, всего РФ за месяц потратила на воздушные атаки на Украину 1,7 млрд долларов.

Россия выпустила более 500 ракет и дронв-камикадзе по Украине в течение мая. 90 % воздушных целей сбили украинские силы ПВО. Об этом пишет издание Kyiv Post.

Сообщается, что месяц воздушных атак обошелся россиянам в 1,7 млрд долларов. Так, ВС РФ запустили по Украине 563 ракеты и БПЛА Shahed, а 533 из них были сбиты. В мае было совершено около 20 комбинированных воздушных атак России. Большинство из них были направлены на украинскую столицу.

Всего РФ запустила в сторону Украины 401 дрон-камикадзе Shahed-136. Украинские силы ПВО уничтожили 362 беспилотника. По словам журналистов, каждый дрон стоит примерно 20 тысяч долларов. Поэтому минимальная стоимость их развертывания для России только в мае составила бы около 8 млн долларов.

Также РФ применяла в своих атаках ракеты, которые запускались со стратегических бомбардировщиков, наземных пусковых установок и кораблей:

Ракеты Х101-555 — 114 развернутых; 106 уничтожено; скорость нейтрализации 93%; потенциальная стоимость; 1,48 миллиарда долларов.

Ракеты "Калибр" – 29 развернутых; 26 уничтожено; 100%; 155 миллионов долларов.

Ракеты "Кинжал"– 7 развернутых; 7 уничтожено; 100 %; $28 миллионов долларов.

Ракеты "Искандер", в том числе от комплексов С-400 – 16 развернутых; 16 уничтожено; 100 процентов; 48 миллионов долларов.

Ракеты Х-22 – 5 развернутых; 5 уничтожено; 100 процентов; 5 миллионов долларов.

Ракеты из комплексов Су-300 – 12 развернутых; 5 уничтожено; 40 процентов; 5 миллионов долларов.

Прочие неуправляемые ракеты – 7 развернутых; 7 уничтожено; 100 процентов; неизвестная стоимость.

Издание пишет, что 27-28 мая РФ использовала больше всего дронов-камикадзе. А 28-29 мая можно назвать самым интенсивным днем ​​российских ракетных атак.

Напомним, что 31 мая эксперт Александр Коваленко рассчитал ракетный потенциал оккупантов. По его словам, Украина имеет очень высокий потенциал, чтобы сбивать российские ракеты, поскольку производственные мощности стран-союзников Украины на порядок выше, чем у России.