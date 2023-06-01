Ракетное безумие: РФ выпустила более 500 ракет и дронв-камикадзе по Украине в мае, — СМИ
По словам журналистов, всего РФ за месяц потратила на воздушные атаки на Украину 1,7 млрд долларов.
Россия выпустила более 500 ракет и дронв-камикадзе по Украине в течение мая. 90 % воздушных целей сбили украинские силы ПВО. Об этом пишет издание Kyiv Post.
Сообщается, что месяц воздушных атак обошелся россиянам в 1,7 млрд долларов. Так, ВС РФ запустили по Украине 563 ракеты и БПЛА Shahed, а 533 из них были сбиты. В мае было совершено около 20 комбинированных воздушных атак России. Большинство из них были направлены на украинскую столицу.
Всего РФ запустила в сторону Украины 401 дрон-камикадзе Shahed-136. Украинские силы ПВО уничтожили 362 беспилотника. По словам журналистов, каждый дрон стоит примерно 20 тысяч долларов. Поэтому минимальная стоимость их развертывания для России только в мае составила бы около 8 млн долларов.
Также РФ применяла в своих атаках ракеты, которые запускались со стратегических бомбардировщиков, наземных пусковых установок и кораблей:
- Ракеты Х101-555 — 114 развернутых; 106 уничтожено; скорость нейтрализации 93%; потенциальная стоимость; 1,48 миллиарда долларов.
- Ракеты "Калибр" – 29 развернутых; 26 уничтожено; 100%; 155 миллионов долларов.
- Ракеты "Кинжал"– 7 развернутых; 7 уничтожено; 100 %; $28 миллионов долларов.
- Ракеты "Искандер", в том числе от комплексов С-400 – 16 развернутых; 16 уничтожено; 100 процентов; 48 миллионов долларов.
- Ракеты Х-22 – 5 развернутых; 5 уничтожено; 100 процентов; 5 миллионов долларов.
- Ракеты из комплексов Су-300 – 12 развернутых; 5 уничтожено; 40 процентов; 5 миллионов долларов.
- Прочие неуправляемые ракеты – 7 развернутых; 7 уничтожено; 100 процентов; неизвестная стоимость.
Издание пишет, что 27-28 мая РФ использовала больше всего дронов-камикадзе. А 28-29 мая можно назвать самым интенсивным днем российских ракетных атак.
Напомним, что 31 мая эксперт Александр Коваленко рассчитал ракетный потенциал оккупантов. По его словам, Украина имеет очень высокий потенциал, чтобы сбивать российские ракеты, поскольку производственные мощности стран-союзников Украины на порядок выше, чем у России.