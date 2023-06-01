"Не открыли укрытие": мужчина рассказал о гибели жены во время обстрела Киева (видео)

Обломки сбитой российской ракеты упали спустя 10 минут после объявления воздушной тревоги. Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека — все они бежали к укрытию.

В Киеве во время утренней атаки одно из укрытий в Деснянском районе оказалось закрытым, и люди не смогли в него попасть. Когда они стояли возле него, произошел прилет. Об этом рассказал "суспільному" муж погибшей женщины Ярослав.

По его словам, во время воздушной тревоги жители Деснянского района пытались попасть в укрытие, но оно было закрыто.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго стучали. Были там женщины, дети и никто не открыл… В тот момент прилетело", — сказал мужчина.

Сам Ярослав рассказал, что был рядом с семьей, а когда не смогли попасть в укрытие, он побежал искать кого-нибудь, кто может его открыть.

Местные жители рассказали, что обломки сбитой российской ракеты упали спустя 10 минут после объявления воздушной тревоги. Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека — все они бежали к укрытию.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

"Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать. Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно", — прокомментировал Кличко.

Директор поликлиники № 3 заявил, что работником ночной смены был открыт центральный вход, и часть жителей столицы оказались в укрытии, а часть – нет, из-за чего 3 человека погибли у укрытия.

Глава Деснянской районной администрации Дмитрий Ратников заверил, что будут приняты жесткие решения в отношении всех ответственных лиц после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что в ночь на 1 июня Киев подвергся ракетной атаке со стороны ВС РФ. В результате падения обломков пострадали Днепровский и Деснянский районы столицы. Травмированы 14 человек, 9 из них госпитализированы, 5 получили помощь на месте. В Деснянском районе погибли 3 человека. Среди них двое детей. Им было по 5-6 и 12-13 лет.

Ранее сообщалось, что 31 мая в Харьковской области в результате обстрела погиб мужчина. По словам главы ОГА Олега Синегубова, российские диверсанты неудачно пытались проникнуть в Харьковскую область.