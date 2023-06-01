"Второй день рождения": киевляне рассказали, как чудом смогли спастись во время обстрела ВС РФ

По словам очевидцев обстрела, все произошло очень быстро, в течение 15 минут. Житель пострадавшего от обстрела дома чудом выжил, успев спрятаться под своей кроватью.

Один из жителей Киева, который находился в доме, пострадавшем из-за ракетного обстрела ВС РФ в ночь на 1 июня, рассказал, что чудом остался жив. Об этом мужчина рассказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По словам киевлянина, ночью он крепко спал, поэтому не слышал сигнал воздушной тревоги. Проснулся он уже от звуков сильных взрывов и сразу же бросился прятаться под кровать.

"После этого я в диком шоковом состоянии, даже сейчас некоторые эмоции остаются. Потом решаю осмотреть все в квартире, вижу, что выбиты окна. Я выжил очень большим чудом. У меня возле балкона есть окна. В одной из комнат окно как раз у балкона выбито. В комнате, которой я был, не выбито", — рассказал он.

Киевлянин также поделился что после взрыва в его квартире упали куски штукатурки со стен. Сейчас, по его словам, 1 июня станет для него "вторым днем рождения".

Еще одна жительница Киева рассказала, что процесс обстрела происходил стремительно и быстро.

"В течение, пожалуй, 15 минут: сирена, работа ПВО, столб коричневого дыма и рядом светлый столб. Ну это насколько я могла увидеть в том еще сумеречном небе", — отметила женщина.

Ракетный обстрел Киева в ночь на 1 июня

В ночь на 1 июня Киев подвергся ракетной атаке со стороны ВС РФ. В результате падения обломков пострадали Днепровский и Деснянский районы столицы. В Деснянском районе погибли 3 человека.

Напомним, во время утренней атаки столицы одно из укрытий в Деснянском районе оказалось закрытым, и люди не смогли в него попасть. Когда они стояли возле него, произошел прилет.