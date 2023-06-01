Германия передаст Украине более 100 БТРов и вездеходов Bandvagn 206

Украинскую армию усилят, вероятно, бронетранспортерами Fuchs 1. Ранее Германия отказывалась их поставлять, а также вездеходами.

Немецкое правительство планирует передать Украине пакет вооружения со 130-ю единицами бронированной техники. ВСУ получат 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 и 66 БТРов. Об этом сообщается на сайте правительства.

В обновленном списке военной помощи говорится о намерениях передать Украине десятки единиц бронетехники — 64 вездехода Bandvagn 206 (BV206) и 66 БТРов Их название не называется, но возможно, речь идет о БТР Fuchs 1. Кроме этого немецкое правительство обновило список того, что уже передали армии – дополнительно два тягача HX81, 7 дистанционных платформ TheMIS, а также 105-мм боеприпасы для танков.

Скриншот с сайта немецкого правительства

Гусеничные вездеходы BV206 – это разработка компании Haegglinds, которая сейчас является частью BAE Systems. Ранее их уже снабжали Украиной, но официально не сообщалось о намерениях передать машины. Первые вездеходы могли передать Великобритания, Италия или Нидерланды. Двузвенный вездеход был создан для работы в условиях Арктики, пустыни или джунглей. Вместе с тем, он может перевозить 11 бойцов.

БТР Fuchs 1 – это немецкая машина, которая была разработана Daimler-Benz. Сейчас их производит компания Rheinmetall. Всего было произведено 1236 бронетранспортеров. Fuchs 1 обеспечивает защиту от обломков артиллерии и легкого стрелкового вооружения. В десантном отделении может находиться до 10 бойцов.

Напомним, 9 мая нардеп Мысягин сообщал, что Украина ведет переговоры с Германией по поставкам БТР Fuchs и Boxer.

4 апреля украинские военные впервые затрофеили российский вездеход "Витязь", создаваемый для арктических условий.