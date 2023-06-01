"Детоубийцы ненавидят слово мир": у Зеленского отреагировали на ночной удар РФ по Киеву

Первая летняя ночь стала ужасом для украинцев, как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк. После этого невозможно даже думать о мирных переговорах с Кремлем.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался про обстрелы мирных украинских городов в День защиты детей. Россия продолжает пользоваться террористическими методами. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 1 июня.

По его словам, оккупанты сознательно отмечают различные праздники убийством украинских детей. Первая летняя ночь вновь стала ужасом для украинцев, так как Россия выпустила по мирным городам ракеты.

"Десятью крылатыми/баллистическими "Искандерами" россияне атаковали мирных жителей столицы, многоквартирные здания, больницы. Трое погибших, среди них – один ребенок; десять человек травмированы, из них – один ребенок", — говорится в сообщении.

После этого, как отметил Михаил Подоляк, речи о переговорах быть не может. Это должны понять мировые лидеры, которые продолжают искать способ дипломатического урегулирования войны.

"Лидеры, все еще ищущие "мирного решения" геноцидной войны, – вы с кем хотите договариваться? Детоубийцы ненавидят слово "мир". Россиянам нужны переговоры, чтобы не отвечать за масштабные преступления. Поймите наконец: только проигрыш России реально остановит войну. Только проигрыш", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, в ночь на 1 июня россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами. В КГВА заявили, что в результате российской ракетной атаки в Деснянском районе столицы есть жертвы, среди которых дети.

Киевляне рассказали, как чудом смогли спастись во время обстрела ВС РФ в первую летнюю ночь. По словам очевидцев обстрела, все произошло очень быстро, в течение 15 минут. Житель пострадавшего от обстрела дома чудом выжил, успев спрятаться под своей кроватью.