Уже сбивает вражеские ракеты: бойцы ВСУ показали восстановленный ЗРК Бук-М1 после атаки "Ланцетом"

После атаки российского дрона-камикадзе у ЗРК была повреждена пусковая установка. Однако комплекс удалось восстановить.

Украинские военные восстановили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1, ранее атакованный российским дроном-камикадзе "Ланцет". Об этом сообщают аналитики DeepState.

Российские оккупанты массово используют баражирующие боеприпасы Zala Lancet. Они способны поражать цели на расстоянии до 40 км. В результате одной из таких атак пострадал украинский ЗРК Бук-М1. Атака произошла еще в 2022 году. Комплекс прикрывал бойцов ВСУ на передовой.

Последствия удара "Ланцета" Фото: deepstatemap.live

Конструкция пусковой установки выгорела и получила серьезные повреждения. Однако благодаря DeepState и украинским военным, Бук-М1 удалось восстановить. Именно этот восстановленный образец уничтожил недавно ракету "Калибр", пролетевшую через воздушное пространство Молодовы в феврале 2023 года.

Отмечается, что восстановление ЗРК произошло довольно быстро, поскольку удалось оперативно предоставить нужные запчасти. Поэтому авторы отметили важность собрания. Сейчас они собирают 9 млн. гривен, чтобы приобрести 50 дронов DJI Mavic 3T с тепловизором.

Напомним, 19 мая бойцы ВСУ показали последствие удара российского "Ланцета" по ЗРК Stormer HMV. Российские пропагандисты утверждали, что они уничтожили британскую установку, однако ее удалось восстановить.

16 мая СМИ писали, как украинские военные нашли способы противостоять российскому "Ланцету".