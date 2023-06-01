Новый пакет помощи для Украины: госсекретарь США Блинкен рассказал, когда его рассмотрят

Энтони Блинкен заверил, что НАТО рассмотрит военную поддержку для Украины как свою первоочередную задачу, так как страна должна подготовиться к летнему контрнаступлению.

На предстоящем саммите в Вильнюсе страны, входящие в НАТО, объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло в четверг, 1 июня.

"НАТО видит своей ближайшей задачей нарастить до максимума поддержку Киева, чтобы обеспечить успех будущего контрнаступления", — сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США говорил о том, что Альянс намерен также усилить среднесрочный и долгосрочный потенциал сдерживания и обороны Украины, чтобы она могла защититься от будущей агрессии после окончания этого конфликта.

Дипломат также отметил, что в фокусе внимания НАТО сейчас находятся меры, которые позволят еще больше укреплять отношения с Украиной и продолжить приводить Вооруженные силы Украины к стандартам Североатлантическим альянсом.

Напомним, 1 июня стало известно о том, что депутаты стран НАТО сделали важное заявление касательно гарантий безопасности для Украины. По словам главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, представители парламентов стран-членов НАТО заявили, что присоединение Украины к Альянсу укрепит устойчивый мир не только в нашей стране, но и в Европе в целом.

Кроме того 1 июня президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от НАТО гарантий для Украины. По его словам, Североатлантический альянс должен перестать регулярно делать заявления о том, что двери НАТО открыты для Украины и пора перейти к действиям. А Украина в свою очередь должна получить денежную компенсацию за то, что она не может прямо сейчас стать полноценным членом НАТО.