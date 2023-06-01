"Громом и пламенем": артиллеристы ВСУ уничтожили "Урал" ВС РФ (видео)

Вблизи лесополосы российские оккупанты решили разместить транспортное средство, но точный выстрел артиллерии ВСУ уничтожил грузовик.

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта ликвидировали "Урал" ВС РФ во взаимодействии с 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригадой. Об этом сообщили 1 июня в пресс-службе соединения в Facebook.

На видео можно увидеть, что вблизи лесополосы российские оккупанты решили разместить транспортное средство. Посредством беспилотника артиллеристы получили точные координаты. Впоследствии точным выстрелом технику ликвидировали.

"Громом и пламенем. Уничтожен "Урал" "орков"", – говорится в сообщении.

Артиллерия ВСУ в войне с Россией

Артиллерия по-прежнему остается "богом войны". Именно артиллеристы в боях захватчиками сыграли немаловажное значение, ликвидировав большинство вражеской техники и личного состава. Так, в частности, САУ Krab 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожила минометный расчет ВС РФ. Успешная работа была снова проведена артиллеристами этого соединения и бойцами из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. В результате совместного взаимодействия удалось успешно ликвидировать вражеских артиллеристов.

Также 22 мая артиллеристы 28-й ОМБр уничтожили колонну российских захватчиков в Донецкой области. По меньшей мере, 10 единиц техники ВС РФ, которые двигались по дороге на Донетчине, были уничтожены ВСУ.

19 мая бойцы ВСУ сожгли сразу три РСЗО "Град" россиян на территории Луганщины. На опубликованном видео можно увидеть, что российские захватчики разместили РСЗО на открытой местности и сосредоточили их в одном месте. Бойцы сил обороны решили не упустить такой шанс. По вражеской технике прилетел "пламенный привет" от украинских артиллеристов.

Напомним, 1 июня операторы Вооруженных сил Украины поразили позицию российских минометчиков с помощью дронов-камикадзе. Артиллерийские снаряды повредили трубы, из которых вспыхнуло топливо.