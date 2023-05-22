Артиллеристы бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили колонну оккупантов (видео)

По меньшей мере 10 единиц техники ВС РФ, двигавшихся по дороге на Донетчине, были уничтожены артиллеристами ВСУ.

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Артиллеристы 28-й ОМБр уничтожили колонну российских захватчиков в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Facebook.

По меньшей мере, 10 единиц техники вражеских подразделений теперь украшают поля Донетчины. Бойцы 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода применили артиллерию для борьбы с оккупантами.

На видео видно, что по дороге двигаются транспортные средства российских оккупантов. Первые из них были уничтожены прицельным огнем. Впоследствии появилась еще техника, но экипаж решил повернуть в обратном направлении, увидев впереди уничтоженные автомобили. Этого оккупантам украинские защитники сделать не разрешили.

"Страйк!", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая вблизи Нью-Йорка 24 бригада имени короля Даниила уничтожила ударный вертолет ВС РФ Ми-24. Вертолет был остановлен благодаря усилиям и профессиональным действиям стрелка-зенитчика, который применил ПЗРК "Игла". Российский вертолет потерпел поражение и упал вблизи временно оккупированной Горловки.

Также 19 мая бойцы ВСУ сожгли сразу три РСЗО "Град" россиян на территории Луганщины. На опубликованных кадрах видно, что захватчики из РФ разместили РСЗО на открытой местности и сосредоточили их в одном месте. Бойцы Сил обороны не смогли упустить такой случай. По вражеской технике прилетел "пламенный привет" от украинских артиллеристов.

"Люфтваффе" из криворожской бригады ТРО уничтожили полевой состав ВС РФ и пушку захватчиков. Благодаря украинским беспилотникам оперативно зафиксировали российские цели, а артиллерийские расчеты успешно ликвидировали объекты российских войск. Бойцы провели эффективное взаимодействие с 55-й отдельной артиллерийской бригадой "Запорожская Сечь".