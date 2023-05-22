Артилеристи бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили колону окупантів (відео)

Щонайменше 10 одиниць техніки ЗС РФ, які рухалися дорогою на Донеччині, були знищенні артилеристами ЗСУ.

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Артилеристи 28-ої ОМБр знищили колону російських загарбників на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі у Facebook.

Щонайменше 10 одиниць техніки ворожих підрозділів тепер прикрашають поля Донеччини. Бійці 28 бригади імені Лицарів Зимового Походу застосували артилерію для боротьби з окупантами.

На відео видно, що дорогою рухаються транспортні засоби російських окупантів. Перші з них були знищені прицільним. Згодом з'явилися ще техніка, але екіпаж вирішив повернути у зворотному напрямку, побачивши попереду знищені автівки. Цього окупантам українські захисники зробити не дозволили.

"Страйк!", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 22 травня поблизу Нью-Йорка 24 бригада імені короля Данила знищила ударний вертоліт ЗС РФ Мі-24. Гелікоптер був зупинений завдяки зусиллям та професійним діям стрільця-зенітника, який застосував ПЗРК "Ігла". Російський гелікоптер зазнав ураження та впав поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

Також 19 травня бійці ЗСУ спалили одразу три РСЗВ "Град" росіян на території Луганщини. На опублікованих кадрах видно, що загарбники з РФ розмістили РСЗВ на відкритій місцевості та зосередили їх в одному місці. Бійці Сил оборони не змогли проґавити таку нагоду. По ворожій техніці прилетів "полум'яний привіт" від українських артилеристів.

"Люфтваффе" з криворізької бригади ТрО знищили польовий склад ЗС РФ та гармату загарбників. Завдяки українським безпілотникам було оперативно зафіксовано російські цілі, а артилерійські розрахунки успішно ліквідували об'єкти російських військ. Бійці провели ефективну взаємодію з 55-ої окремою артилерійською бригадою "Запорізька Січ".