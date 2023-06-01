"До истребителей надо дожить": Зеленский назвал преимущество РФ в войне против Украины

По словам украинского президента, мотивация бойцов ВСУ намного сильнее, нежели у оккупантов. Это добавляет уверенности в победе, однако помощь союзников должна продолжаться.

Российская Федерация имеет значительное преимущество в небе, так как у Украины нет своих современных истребителей. Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня.

По его словам, украинские военные продолжают бороться с российской агрессией, потому что у них есть сильная мотивация. В отличии от оккупантов. Но, при этом, Украина нуждается в продолжении помощи от союзников, пока не освободит все свои территории.

"У нас нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у Российской Федерации. Но мотивация у нас сильнее, поэтому я уверен в нашей победе. Я благодарен, что партнеры услышали нас. Мы долго-долго говорили. С кем-то говорили, на кого-то давили. До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно", — говорит Владимир Зеленский.

Отдельно президент отметил, что для сохранения жизней украинских людей очень важно иметь защиту. В частности, речь идет про ПВО Patriot, потому что они успели показать свою эффективность за то время, пока находятся на дежурстве в Украине.

"Мы сбиваем любой вид ракет Российской Федерации", — говорит глава государства о защите украинского неба от российских атак.

В ближайшее время нужно создать "небесный щит" для всего европейского континента, а начать следует с Украины, потому что здесь самая опасная обстановка.

Напомним, 1 июня сообщалось, что позиция Сербии в отношении антироссийских санкций не изменилась даже после встречи президента Александра Вучича с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Также Владимир Зеленский назвал главное условие вступления Украины в НАТО. По словам главы государства, официальный Киев ждет, пока союзники продемонстрируют готовность к расширению.