Новые танки Leopard для Украины: в СМИ рассказали, у какой страны их закупят

По информации журналистов, Leopard 1 Нидерланды готовы закупить у Швейцарии. А вот Leopard 2-A4 для украинских военных, скорее всего, купят у Германии.

Правительство Нидерландов планирует закупить для Украины несколько десятков танков Leopard 1. Информация об этом прозвучала в эфире телерадиокомпании NOS в четверг, 1 июня.

Кабмин планирует оснастить ВСУ несколькими десятками танков Leopard 1. По словам анонимного источника из Гааги, танки может поставить швейцарская компания.

Но для этого по-прежнему требуется разрешение правительства Швейцарии.

Однако правительство хочет оставаться в стороне от конфликта с Россией, насколько это возможно. Чиновники говорят о том, что поставки оружия Украине ставят под угрозу нейтральный статус страны.

"Так что сделка еще не совершена", — резюмирует медиа.

Медиа также пишет о том, что еще в конце апреля стало известно, что Нидерланды совместно с Данией хотят закупить для Украины четырнадцать боевых танков Leopard 2-A4. Необходимую технику планируют покупать у Германии.

Эти четырнадцать танков, сообщает медиа, вместе стоят около 165 миллионов евро, причем половина суммы приходится на Нидерланды и Данию.

Напомним, 1 июня стало известно, что Швейцария может продать Украине около 100 танков Leopard-1. Старые танки закупили в Италии семь лет назад и с тех пор они были на хранении. Теперь "Леопарды" передадут немецкой оружейной компании Rheinmetall.

А 24 мая посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил об отправке 110 танков Leopard 1A5. Министр обороны Германии Борис Писториус еще 7 февраля говорил о планах передать Украине более 100 указанных танков.