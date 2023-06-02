"Мы стали только злее": киевляне рассказали, как относятся к россиянам на фоне ракетных атак

Журналисты заявили, что Кремль неоднократно запускал по Киеву свою гиперзвуковую ракету "Кинжал", однако жители столицы не боятся даже такого оружия.

Россияне пытаются запугать жителей украинской столицы ракетными атаками, однако киевляне не боятся, а становятся только злее. Об этом они рассказали журналистам Kyiv Post.

Как рассказал 63-летняя пенсионерка Алла, после ракетных ударов люди в Киеве стали только больше ненавидеть российских оккупантов.

"Мы стали только злее", — сказала она.

Алла рассказала, что у нее в Киеве живут внуки. Им по 9 и 11 лет. Именно за них она переживает больше всего. К сожалению, дети уже травмированы войной. Иногда засыпают во время уроков, так как ночные ракетные обстрелы не дают спать.

"Дети психологически устают. Но злее. Один из моих внуков всегда говорил по-русски, а теперь, даже когда играет с друзьями в игры, просит их говорить по-украински", — сказала женщина.

62-летний пенсионер Григорий рассказал журналистам, что россияне пытаются вызвать у жителей украинской столицы панику, но никто не собирается сдаваться.

"Мы свободолюбивые люди. У нас никогда не было царя, поэтому мы не сдадимся", — сказал он.

По словам журналистов, чувство неповиновения агрессору пронизывает всех.

25-летний предприниматель Антон заявил, что несмотря на войну остался жить и работать в Киеве. У него выработался иммунитет, а потому он не боится обстрелов.

"Позавчера, когда были взрывы, я все время проводил на балконе, наблюдая за работой ПВО", — сказал он.

35-летний государственный служащий Андрей рассказал, что постоянные бомбежки неприятны, но киевляне уже адаптировались.

"Мне это просто не нравится. Война идет уже давно, поэтому люди приспособились. Мы живем дальше", — сказал он.

Издание отметило, что Кремль неоднократно запускал по Киеву свою гиперзвуковую ракету "Кинжал", которую Москва рекламирует как превосходящую любое оружие дальнего действия НАТО и способную преодолеть любую систему ПВО в мире, но безуспешно.

"Кинжалы? Теперь мы их тоже ловим. Они уже сделали все, что могли", — отметила киевлянка Наталия.

Напомним, что военнослужащие рассказали журналистам WP, как защищают Киев от воздушных атак РФ. По словам журналистов, ПВО Украины представляет собой лоскутное одеяло из различных вооружений, многие из которых были переданы Западом. Сотни украинских солдат вооружены ПЗРК Stinger, многие используют другие более сложные системы.