"Всегда трагедия": эксперт рассказал о последствиях уничтожения "Искандеров" в небе над Киевом

По словам военного эксперта Алексея Мельника, новые системы ПВО, поставленные Западом позволяют сбивать баллистические ракеты, однако работа ПВО над населенным пунктом — это всегда непредсказуемо и может обернуться трагедией.

Самый эффективный способ борьбы с ракетным террором РФ — уничтожение пусковых установок врага, однако Украина не имеет такой возможности. Об этом рассказал 2 июня со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью для OBOZREVATEL.

Мельник объяснил, что опасность ракет "Искандер", которыми оккупант атаковал Киев 1 июня прежде всего состоит в том, что баллистические ракеты имеют очень короткое время подлета к целям, из-за чего времени на быстрое оповещение мирных жителей и реагирование практически не остается.

"Крылатые ракеты, также модификация "Искандера", в этом плане несколько иные. По крайней мере, они дают больше времени на то, чтобы среагировать как нашим бойцам из Сил противовоздушной обороны, так и ищущим укрытия гражданам", — пояснил эксперт.

По его словам, в столице Украины, по сравнению с месяцем назад, ситуация с противовоздушной обороной значительно улучшилась. Новые системы Patriot и другие системы ПВО, полученные Киевом от западных союзников, уже доказали, что могут эффективно сбивать баллистические ракеты.

"Но это условная положительная новость, потому что в любом случае мы видим, что сбивание ракет над густонаселенным пунктом – это всегда трагедия, ведь никто не может предположить, куда попадут обломки ракет", — отметил Мельник.

Ракетный обстрел Киева "Искандерами" 1 июня

Напомним, из-за ракетного удара "Искандерами" ВС РФ ночью 1 июня пострадали три района столицы. В Деснянском районе погибли три человека.

В тот же день, по информации командования Воздушных сил ВСУ сообщило, что силы ПВО Украины сбили все 10 ракет, которые россияне выпустили из ОТРК "Искандер" по Киеву.

В медицинском учреждении, которое во время ракетной атаки России было закрыто и не пустило людей в укрытие, начали проводить следственные действия.