Аккумуляторы Li-Ion на борту субмарин могут изменить "правила игры" под водой, — адмирал

По словам Маурицио Каннароццо, новая технология позволит лодкам нового поколения U212 NFS модернизировать систему управления, улучшить возможностей электромагнитной борьбы и улучшить компоновку боевого информационного центра.

Использование литий-ионных (Li-Ion) батарей на борту дизель-электрических подводных лодок (ДПЛ) может оказать значительное влияние на подводные военно-морские операции. Руководитель программы подводных лодок ближайшего будущего (NFS) U212 итальянский контр-адмирал Маурицио Каннароццо заявил, что появляющаяся технология литий-ионных батарей может стать "переломным моментом в подводной сфере", передает британский портал Naval News.

По словам военачальника, новая литий-ионная технология для лодок, которая разработана международной организацией OCCAR совместно с ITN и промышленностью, обеспечивает улучшенную производительность, модульность и масштабируемость. Кроме того, батарея обладает повышенной емкостью для интеграции будущих технологий топливных элементов или батарейных архитектур, что позволит снизить эксплуатационные расходы.

Два U212A ВМС Италии

Адмирал добавил, что литий-ионные батареи являются одним из нескольких критически важных усовершенствований, проводимых в рамках проекта новой лодки U212 NFS водоизмещением 1,955 тонны.

Улучшения включают в себя:

усиление возможностей электромагнитной борьбы;

дополнительную автоматизацию;

установку электронных мачт с электрическим приводом;

модернизированную систему боевого управления;

улучшенную компоновку боевого информационного центра.

Работы по разработке батареи для соответствия требованиям к конструкции и интеграции U212 планируется завершить к концу 2023 года.

Также Каннароццо отметил более высокие эксплуатационные возможности батарей, которые были подтверждены испытаниями. В силу этого новейшая технология будет внедрена во все подводные лодки данного класса.

Программа подводных лодок U212 NFS

Подводные лодки U212 NFS представляют собой эволюцию подводных лодок U212A (первой и второй серии), которые в настоящее время эксплуатируются ВМС Италии. В настоящее время ВМС Италии имеют на вооружении четыре подводные лодки класса U212A Todaro : Todaro, Sciré, Pietro Venuti и Romeo Romei.

Субмарина U212 NFS будет оснащена шестью 533-мм аппаратами для тяжелых торпед Leonardo Black Shark Advanced (BSA), а также крылатых ракет для наземных атак и беспилотных аппаратов.

Лодки также будет оснащена новой интегрированной боевой системой, наряду с усовершенствованной интегрированной системой управления и современным автопилотом Avio Aero. С новой компоновкой боевого информационного центра он будет включать новую систему боевого управления, мачты с комплектом RESM/CESM нового поколения, а также коммуникационное оборудование.

Напомним, Израиль представил свою новую разработку в области подводной техники — беспилотную мини-подлодку BlueWhale. По информации GDH Digital, эта современная субмарина длиной 12 метров, которая способна выполнять различные задачи в воде.