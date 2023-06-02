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Военный Фокус

Аккумуляторы Li-Ion на борту субмарин могут изменить "правила игры" под водой, — адмирал

подводная лодка U-212A
Фото: Naval News | Итальянская субмарина U212A класса Todaro

По словам Маурицио Каннароццо, новая технология позволит лодкам нового поколения U212 NFS модернизировать систему управления, улучшить возможностей электромагнитной борьбы и улучшить компоновку боевого информационного центра.

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Использование литий-ионных (Li-Ion) батарей на борту дизель-электрических подводных лодок (ДПЛ) может оказать значительное влияние на подводные военно-морские операции. Руководитель программы подводных лодок ближайшего будущего (NFS) U212 итальянский контр-адмирал Маурицио Каннароццо заявил, что появляющаяся технология литий-ионных батарей может стать "переломным моментом в подводной сфере", передает британский портал Naval News.

По словам военачальника, новая литий-ионная технология для лодок, которая разработана международной организацией OCCAR совместно с ITN и промышленностью, обеспечивает улучшенную производительность, модульность и масштабируемость. Кроме того, батарея обладает повышенной емкостью для интеграции будущих технологий топливных элементов или батарейных архитектур, что позволит снизить эксплуатационные расходы.

Два U212A ВМС Италии Fullscreen
Два U212A ВМС Италии

Адмирал добавил, что литий-ионные батареи являются одним из нескольких критически важных усовершенствований, проводимых в рамках проекта новой лодки U212 NFS водоизмещением 1,955 тонны.

Улучшения включают в себя:

  • усиление возможностей электромагнитной борьбы;
  • дополнительную автоматизацию;
  • установку электронных мачт с электрическим приводом;
  • модернизированную систему боевого управления;
  • улучшенную компоновку боевого информационного центра.

Работы по разработке батареи для соответствия требованиям к конструкции и интеграции U212 планируется завершить к концу 2023 года.

Также Каннароццо отметил более высокие эксплуатационные возможности батарей, которые были подтверждены испытаниями. В силу этого новейшая технология будет внедрена во все подводные лодки данного класса.

Программа подводных лодок U212 NFS

Подводные лодки U212 NFS представляют собой эволюцию подводных лодок U212A (первой и второй серии), которые в настоящее время эксплуатируются ВМС Италии. В настоящее время ВМС Италии имеют на вооружении четыре подводные лодки класса U212A Todaro : Todaro, Sciré, Pietro Venuti и Romeo Romei.

Субмарина U212 NFS будет оснащена шестью 533-мм аппаратами для тяжелых торпед Leonardo Black Shark Advanced (BSA), а также крылатых ракет для наземных атак и беспилотных аппаратов.

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Лодки также будет оснащена новой интегрированной боевой системой, наряду с усовершенствованной интегрированной системой управления и современным автопилотом Avio Aero. С новой компоновкой боевого информационного центра он будет включать новую систему боевого управления, мачты с комплектом RESM/CESM нового поколения, а также коммуникационное оборудование.

Напомним, Израиль представил свою новую разработку в области подводной техники — беспилотную мини-подлодку BlueWhale. По информации GDH Digital, эта современная субмарина длиной 12 метров, которая способна выполнять различные задачи в воде.