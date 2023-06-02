Акумулятори Li-Ion на борту субмарин можуть змінити "правила гри" під водою, — адмірал

За словами Мауріціо Каннароццо, нова технологія дозволить човнам нового покоління U212 NFS модернізувати систему управління, покращити можливості електромагнітної боротьби та покращити компонування бойового інформаційного центру.

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Використання літій-іонних (Li-Ion) батарей на борту дизель-електричних підводних човнів (ДПЛ) може вплинути на підводні військово-морські операції. Керівник програми підводних човнів найближчого майбутнього (NFS) U212 італійський контрадмірал Мауріціо Каннароццо заявив, що технологія літій-іонних батарей, що з'являється, може стати "переломним моментом у підводній сфері", передає британський портал Naval News.

За словами воєначальника, нова літій-іонна технологія для човнів, яка розроблена міжнародною організацією OCCAR спільно з ITN та промисловістю, забезпечує покращену продуктивність, модульність та масштабованість. Крім того, батарея має підвищену ємність для інтеграції майбутніх технологій паливних елементів або батарейних архітектур, що дозволить знизити експлуатаційні витрати.

Два U212A ВМС Італії

Адмірал додав, що літій-іонні батареї є одним із кількох критично важливих удосконалень, що проводяться в рамках проєкту нового човна U212 NFS водотоннажністю 1,955 тонни.

Поліпшення включають:

посилення можливостей електромагнітної боротьби;

додаткову автоматизацію;

встановлення електронних щогл з електричним приводом;

модернізовану систему бойового керування;

покращене компонування бойового інформаційного центру.

Роботи з розробки батареї для відповідності вимогам до конструкції та інтеграції U212 планується завершити до кінця 2023 року.

Також Каннароццо відзначив більш високі експлуатаційні можливості батарей, які були підтверджені випробуваннями. Через це нова технологія буде впроваджена в усі підводні човни цього класу.

Програма підводних човнів U212 NFS

Підводні човни U212 NFS є еволюцією підводних човнів U212A (першої та другої серії), які в цей час експлуатуються ВМС Італії. Зараз ВМС Італії мають на озброєнні чотири підводні човни класу U212A Todaro: Todaro, Sciré, Pietro Venuti та Romeo Romei.

Субмарина U212 NFS буде оснащена шістьма 533-мм апаратами для важких торпед Leonardo Black Shark Advanced (BSA), а також крилатих ракет для наземних атак та безпілотних апаратів.

Човни також будуть оснащені новою інтегрованою бойовою системою, поряд з удосконаленою інтегрованою системою управління та сучасним автопілотом Avio Aero. З новим компонуванням бойового інформаційного центру він включатиме нову систему бойового управління, щогли з комплектом RESM/CESM нового покоління, а також комунікаційне обладнання.

Нагадаємо, Ізраїль представив свою нову розробку в галузі підводної техніки — безпілотний міні-підводний човен BlueWhale. За інформацією GDH Digital, ця сучасна субмарина завдовжки 12 метрів, яка здатна виконувати різноманітні завдання у воді.