В США хотят "наладить связь" с КНР после инцидента с боевым самолетом в Южно-Китайском море

Отношения между двумя странами оставляют желать лучшего на фоне отказа китайской стороны встретиться министрам обороны США и Китая. По мнению госсекретаря Энтони Блинкена, в таких ситуациях самое опасное — недопонимание.

После инцидента с китайским боевым самолетом в Южно-Китайском море американские военные были обеспокоены радиомолчанием между сторонами. В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости "регулярных, открытых линий связи" между Вашингтоном и Пекином, в том числе между министрами обороны двух стран. Об этом 1 июня сообщили обозреватели War is Boring.

Такую же позицию занял и координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он признал, линии связи на данный момент не открыты, но их теперь нужно открыть.

"Когда у вас есть напряженность, подобная этой, вы хотите быть уверены, что вы можете говорить. Именно поэтому я хочу, чтобы линии связи оставались открытыми", — заявил он.

Блинкен в свою очередь добавил, что в таких ситуациях самое опасное — недопонимание. По мнению американского дипломата последний инцидент усугубляется тем что китайская сторона отклонила инициативу Вашингтона по встрече министров обороны США и Китая.

"Самое опасное — не общаться и, как следствие, иметь недопонимание… Прискорбно, что встреча, которую добивался министр обороны Ллойд Остин с его китайским коллегой не состоялась", — отметил Блинкен.

Напряжение между Вашингтоном и Пекином

Напомним, 29 мая стало известно, что в США предложили организовать встречу министра обороны Ллойда Остина со своим китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре. Однако Пекин отклонил просьбу США о встрече глав оборонных ведомств. Обозреватели агентства Bloomberg отметили, что это стало последним отказом Китая от усилий Белого дома по восстановлению связей с ключевыми официальными лицами на фоне повышенной напряженности между двумя государствами. Впрочем, на решение Пекина мог повлиять тот факт, что Ли Шанфу в настоящее время находится под американскими санкциями.

Спустя два дня после этой новости в Южно-Китайском море произошел инцидент с американским самолетом-разведчиком RC-135. В сети были опубликованы кадры, на которых китайский многоцелевой истребитель Народно-освободительной армии J-16 выполнил агрессивный маневр вблизи американского самолета, создав на пути RC-135 зону турбулентности.

В связи с этим Вашингтон обвинил китайцев в "неоправданно агрессивном" маневре перехвата, а Пекин в свою очередь обвинил США в "провокационных и опасных действиях", заявив, что такие полеты подрывают суверенитет КНР.