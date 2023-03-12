В Китае назначили нового главу Минобороны: закупал у РФ самолеты и попал под санкции США

Назначенный министр может столкнуться с неловкостями при проведении переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином, а среди ограничений и вовсе есть запрет на американскую визу.

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В Китае был назначен новый министр обороны страны, который был замечен в сотрудничестве с Российской Федерацией, а также давно находится под санкциями США. Об этом сообщает портал Reuters.

Начиная с воскресенья, 12 марта в Китае выполнять обязанности министра обороны будет новый человек — Ли Шанфу. Его назначение утвердило Всекитайское собрание народных представителей.

Именно он находится под санкциями Соединенных Штатов Америки с 2018 года за закупку боевых самолетов и оборудования у одного из главных российских экспортеров вооружений компании "Рособоронэкспорт".

Как отмечают журналисты издания, ограничения против него и других российских лиц были введены Государственным департаментов США для того, чтобы "положить на РФ расходы в ответ на ее вмешательство в американский избирательный процесс, развязывание войны на востоке Украины и другую злонамеренную деятельность".

Среди санкций запрет на операции с иностранной валютой под юрисдикцией США, блокирование всего имущества в США и соответственно получение визы. Это может создать неудобную ситуацию в случае, если Ли Шанфу собирается провести встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Напомним, 10 марта Си Цзиньпина первым в истории КНР переизбрали на третий срок. Си также продолжит председательствовать в Центральном военном совете страны: 2952 чиновника проголосовали за его кандидатуру единогласно, передают СМИ.

9 марта ЦРУ опубликовали информацию, что Си Цзиньпин пристально следит за развитием событий в Украине. По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, китайскому руководству стоит учитывать проявленную Западом солидарность в том, что касается введения санкций в отношении РФ.