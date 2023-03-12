У Китаї призначили нового главу Міноборони: закуповував у РФ літаки та потрапив під санкції США

Призначений міністр може зіткнутися з незручностями під час проведення переговорів з главою Пентагону Ллойдом Остіном, а серед обмежень і є заборона на американську візу.

Related video

У Китаї було призначено нового міністра оборони країни, якого було помічено у співпраці з Російською Федерацією, а також давно перебуває під санкціями США. Про це повідомляє портал Reuters.

Починаючи з неділі, 12 березня в Китаї виконуватиме обов'язки міністра оборони нова людина — Лі Шанфу. Його призначення затвердили Всекитайські збори народних представників.

Саме він перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки з 2018 року за закупівлю бойових літаків та обладнання одного з головних російських експортерів озброєнь компанії "Рособоронекспорт".

Як зазначають журналісти видання, обмеження проти нього та інших російських осіб було запроваджено Державним департаментом США для того, щоб "покласти на РФ витрати у відповідь на її втручання в американський виборчий процес, розв'язання війни на сході України та іншу зловмисну діяльність".

Серед санкцій заборона на операції з іноземною валютою під юрисдикцією США, блокування всього майна у США та отримання візи. Це може створити незручну ситуацію, якщо Лі Шанфу збирається провести зустріч з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Нагадаємо, 10 березня Сі Цзіньпіна першим в історії КНР переобрали на третій термін. Сі також продовжить головувати у Центральній військовій раді країни: 2952 чиновники проголосували за його кандидатуру одноголосно, передають ЗМІ.

9 березня ЦРУ опублікували інформацію, що Сі Цзіньпін уважно стежить за розвитком подій в Україні. За словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, китайському керівництву варто враховувати виявлену Заходом солідарність щодо введення санкцій щодо РФ.