Безпрецедентно: Сі Цзіньпіна першим в історії КНР переобрали на третій термін (відео)

Сі також продовжить головувати у Центральній військовій раді країни: 2952 чиновники проголосували за його кандидатуру одноголосно, передають ЗМІ.

Related video

Депутати всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) втретє поспіль переобрали Сі Цзіньпіна на пост глави держави. Перед цим генсеки КНР перебували на своїй посаді не більше двох термінів. Про це повідомляє CNN.

Таким чином Сі став главою комуністичного Китаю, який найдовше перебуває при владі починаючи з 1949 року.

Переобрання було формальністю після того, як минулої осені Сі втретє очолив Комуністичну партію КНР.

Посада генерального секретаря в Китаї — це церемоніальний титул. Реальна влада зосереджена в руках керівника партії та армії, ці посади також обіймає Сі Цзіньпін.

Сі продовжить головувати у Центральній військовій раді країни: 2952 чиновники проголосували за його кандидатуру одноголосно.

Перший віцепрем'єр Державної ради Хань Чжен обійняв посаду заступника голови КНР, а головою постійного комітету ВЗНП став Чжао Лецзі.

Вибрані офіційні особи склали присягу у Домі народних зборів. Парламентарі також ухвалили план реформи апарату Держради КНР.

Очікується, що Лі Цян, вірний соратник Сі, буде обраний прем'єром, вибори відбудуться в суботу. Це впливова посада у сфері економіки, хоча за останнє десятиліття Сі зосередив майже всі важелі управління державою у своїх руках.

Нагадаємо, що, за інформацією ЦРУ, опублікованою 9 березня, Сі Цзіньпін уважно стежить за розвитком подій в Україні. За словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, китайському керівництву варто враховувати виявлену Заходом солідарність щодо введення санкцій стосовно РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що 7 березня МЗС Китаю пообіцяло допомогти Росії. Китайський міністр Цінь Ґан звинуватив Білий дім у "роздмухуванні полум'я" війни постачанням зброї в Україну.