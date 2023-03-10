Беспрецедентно: Си Цзиньпина первым в истории КНР переизбрали на третий срок (видео)

Си также продолжит председательствовать в Центральном военном совете страны: 2952 чиновника проголосовали за его кандидатуру единогласно, передают СМИ.

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Депутаты всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в третий раз кряду переизбрали Си Цзиньпина на пост главы государства. Прежде генсеки КНР находились на своем посту не более двух сроков. Об этом сообщает CNN.

Таким образом Си стал главой коммунистического Китая, который дольше других находится у власти начиная с 1949 года.

Переизбрание представлялось формальностью после того, как прошлой осенью Си в третий раз возглавил Коммунистическую партию КНР.

Должность генерального секретаря в Китае — по большому счету церемониальный титул. Реальная власть сосредоточена в руках руководителя партии и армии, эти должности также занимает Си Цзиньпин.

Си продолжит председательствовать в Центральном военном совете страны: 2952 чиновника проголосовали за его кандидатуру единогласно.

Первый вице-премьер Государственного совета Хань Чжэн занял должность зампреда КНР, а председателем постоянного комитета ВСНП стал Чжао Лэцзи.

Избранные официальные лица принесли присягу в Доме народных собраний. Парламентарии также одобрили план реформы аппарата Госсовета КНР.

Ожидается, что Ли Цян, верный соратник Си, будет избран премьером, выборы состоятся в субботу. Это влиятельная должность в сфере экономики, хотя за последнее десятилетие Си сосредоточил практически все рычаги управления государством в собственных руках.

Напомним, что, по информации ЦРУ, опубликованной 9 марта, Си Цзиньпин пристально следит за развитием событий в Украине. По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, китайскому руководству стоит учитывать проявленную Западом солидарность в том, что касается введения санкций в отношении РФ.

Ранее Фокус сообщал, что 7 марта МИД Китая пообещал помочь России. Китайский министр Цинь Гань обвинил Белый дом в "раздувании пламени" войны поставками оружия в Украину.