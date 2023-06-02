Отсрочка от мобилизации в Украине: адвокат рассказал, как ее получить (видео)

Адвокат Роман Симутин посоветовал гражданам обязательно регистрировать заявление о предоставлении отсрочки. По его словам, если этого не сделать, свое право на отсрочку будет невозможно доказать даже в суде.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная в связи с вторжением России в нашу страну. При этом некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от мобилизации по различным основаниям. Как правильно явиться в Территориальный центр комплектации (ТЦК), пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и подать документы на отсрочку рассказал адвокат Роман Симутин в своем в Telegram-канале.

Как подготовиться к визиту в ТЦК

Просмотрите ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", есть ли у вас основания, по которым вы не подлежите мобилизации. Например, в связи с инвалидностью супруги или родителей 1 или 2 группы. Также следует заранее подготовить оригиналы документов с копиями.

Также адвокат рекомендует составить заявление о предоставлении отсрочки, ссылаясь на указанные документы.

"Если у вас есть определенные болезни и проходили лечение, обязательно приготовьте выписки из истории болезни и заявление с требованием приобщить их к личному делу при прохождении ВВК", – говорится в сообщении.

Отсрочка от мобилизации в Украине: как подать документы

В военкомате необходимо зарегистрировать заявление на предоставление отсрочки. Не просто отдать, а обязательно зарегистрировать, чтобы на заявлении поставили отметку о его получении.

"Потому что очень часто работник ТЦК говорит, что это не основание для отсрочки, возвращает заявление без регистрации и направляет на ВВК. Или же хитрит и говорит, что отдадите документы после прохождения ВВК. Но после прохождения ВВК вам сразу вручают мобилизационное распоряжение и дальше все", – поясняет адвокат.

По его словам, военнообязанный на этапе обновления учетных данных уже не сможет подтвердить, что у него были обстоятельства для отсрочки и в таком случае придется идти в суд. Доказательством того, что человек сообщал о наличии оснований для отсрочки служит именно эта отметка на заявлении. Без нее шансов выиграть дело нет.

В завершение Роман Симутин дал еще один важный совет:

"Никогда не передавайте подлинники документов представителю ТЦК – будут шантажировать, скажут, что вернут после прохождения ВВК".

Напомним, 2 июня СМИ сообщали, что не подлежат мобилизации граждане, выезжающие за границу на постоянное место жительства. Даже если они сообщают о том, что имеют второе гражданство, их должны снять с военного учета в Украине.

31 мая адвокат Николай Максимов высказал мнение, что следующим шагом в рамках мобилизации может быть отмена определенных видов отсрочки от службы. Это могут быть отсрочка по инвалидности 3 группы или обучение в аспирантуре.