Новый пакт с Москвой: США намерены возобновить "ядерный договор" с РФ до 2026 года

Также Вашингтон готов возобновить диалог с Пекином на фоне увеличения китайских ядерных боеголовок, хотя Китай и имеет глубокие противоречия с США по этому вопросу.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан 2 июня предложит соблюдать ограничения на ядерное вооружение в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) до истечения его срока в 2026 году при условии, если РФ сделает то же самое. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Во время выступления в Ассоциации по контролю над вооружениями Салливан должен заявить о возобновлении переговоров с Москвой по устранению ядерной угрозы, включая замену нового договора СНВ новым пактом.

Кроме того США намерена начать диалог с Китаем, который в последнее время расширяет свой ядерный арсенал. Этот призыв, отмечено в материале, в Пекине отвергают на фоне глубоких противоречий с Вашингтоном.

"Когда политические отношения находятся на низком уровне, когда напряженность высока, мы считаем, что контроль над вооружениями и снижение ядерного риска являются наиболее важными", — цитирует агентство источник.

Между тем было отмечено, что хотя Салливан вновь и заявит о готовности заменить новый договор СНВ, это не означает, что он будет включать те же ограничения и системы вооружений, как и в старом документе. Новый договор должен будет учитывать наращивание Китаем ядерных вооружений, которое, по мнению Пентагона, вероятно, приведет к более чем трехкратному увеличению китайского арсенала — до 1500 боеголовок к 2035 году.

Напомним, с 1 июня Соединенные Штаты не передают России информацию относительно ядерного вооружения. Как сообщили в Госдепартаменте, Вашингтон вводит ответные меры на действия Москвы, которая приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

21 февраля 2023 президент РФ Владимир Путин во время послания федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях. Он подчеркнул, что речь идет не о выходе из Договора, а о приостановке участия в нем.