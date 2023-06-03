Шойгу создает Азовский военно-морской район: какие войска РФ в него войдут и что это значит

В этом году в ВС России создадут две новые армии, два дополнительных военных округа и Азовский военно-морской район. Фокус спросил у военных экспертов, что это означает на самом деле.

РосСМИ, ссылаясь на слова заместителя начальника Генштаба РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского сообщают, что в Вооруженных силах России в этом году сформируют две новые армии: общевойсковую и воздушную, а также два военных округа — Московский и Ленинградский. Кроме того, будут созданы армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.

Формирование Московского и Ленинградского военных округов министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал еще в прошлом декабре, также он предлагал создать армейский корпус в Карелии. Но более детальной информации, как это будет выглядеть на практике, нет.

Военный эксперт Павел Нарожный в разговоре с Фокусом, объяснил, что военный округ — это огромное формирование для обучения войск. Туда входят учебные заведения, ремонтные базы, сами воинские части, возможно, больницы и так далее.

"Россия отнесла Крым к Южному военному округу, но "гауляйтер" оккупированного полуострова [так называемый глава "Республики Крым"] Сергей Аксенов хочет сделать еще и Азовский военно-морской район, чтобы именно его вотчину защищали. Будет ли это эффективным — не уверен, потому что речь идет о том, что где-то надо набрать людей, научить, выдать им технику, которой очень мало, боеприпасы и прочее", — говорит Нарожный.

Зачем Россия создает новые военные округа?

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что России просто не из чего создавать ни новые армии, ни новые военные округа, но вполне возможно под этим предлогом будут создаваться новые должности.

"Давайте сравним: когда формировались бригады под флагами Министерства внутренних дел Украины, к примеру, Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Ярость", то они создавались за счет добровольцев, которые записывались именно в новые бригады, а также за счет дополнительной техники от наших партнеров. Из чего будут формировать новые армии в РФ? А не из чего. Зато наверняка создадутся новые чины", — говорит Фокусу Гетьман.

По мнению эксперта, россияне объединят уже существующие бригады, дивизии, формирования и назовут их "новыми", но, по сути, это будет все та же, уже существующая армия. По такому же принципу поступят с Азовским военно-морским районом: нет ни дополнительной техники, ни людей, чтобы действительно создать что-то, чего раньше не было.

"К примеру, на вашей кухне есть шкаф с кастрюлями, и вы называете его "инвентарная". Вы берете одну кастрюлю и перекладываете ее в другой шкаф и называете его "суперинвентарная". Но куда бы вы не перекладывали кастрюли и как бы не называли эти шкафы — их количество не изменится. Поэтому такие заявления России — понты для глупых", — продолжает Гетьман.

В феврале 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что 97% российской армии находится на линии фронта в Украине, при этом продолжаются колоссальные потери и военной техники, и личного состава. Учитывая, что мобилизация в России проходит тяжело, майор запаса ВСУ вновь подчеркивает, что РФ физически не из чего создавать все то, о чем заявляли и Шойгу, и Бурдинский.

Военный эксперт Петр Черник считает, что подобные заявления — это всего лишь внутренне-пропагандистский нарратив.

"Классический геббельский принцип: "я могу потерять голову, но не могу потерять лицо". В РФ пытаются сохранить хороший тон игры при крайне плохих обстоятельствах. Такие сообщения создаются исключительно для внутреннего пользователя, при этом не имея под собой реальных оснований. Очередное "победобесие" и только", — говорит Фокусу Черник.

Напомним, российский президент получил доклад о "ликвидации" всех батарей Patriot. Американский ЗРК успешно сбивает ракеты россиян, но Владимир Путин никогда не узнает об этом, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.