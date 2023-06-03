Финский сайт удалил 30 статей о войне в Украине: журналист присылал недостоверные сведения

Редакция издания Iltalehti пошла на "беспрецедентные" меры после изучения работы репортера. Главный редактор Пертту Кауппинен сообщил, что содержание некоторых публикаций вызвало сомнения в том числе и у читателей.

Финский новостной сайт удалил 30 статей о войне в Украине после того, как выяснилось, что украинский журналист-фрилансер сообщал неточные подробности о положении дел в Бахмуте, в том числе отправлял фотографий, которые были не его. Об этом сообщается на сайте Iltalehti.

После изучения работы репортера редакция издания пошла на "беспрецедентные" меры. Среди прочего, публиковались отчеты, интервью, тексты в формате дневников, а также аналитика происходящего на поле боя.

Вопросы относительно достоверности публикуемых данных возникли после публикации о событиях в Бахмуте от 23 мая.

В довольно длинной редакционной статье на сайте главный редактор Iltalehti Пертту Кауппинен сообщил, что содержание публикаций было сомнительным и неудивительно, что читатели не верили всему тому, что было написано.

Редактор добавил, что эти тексты не стоило публиковать и также сослался на то, что в условиях боестолкновений практически невозможно верифицировать всю информацию.

В ходе расследования также стало ясно, что некоторые из фотографий, которые предоставил репортер, были не его или же сделаны не в том районе, о котором упоминал журналист.

В итоге 30 публикаций пришлось удалить из-за их недостоверности.

"Доверие со стороны общественности для нас очень важно. Поэтому приходится извиниться перед всеми читателями. Впредь будем делать нашу работу лучше", — написал Кауппинен.

Напомним, что бойцы ВСУ рассказали о гаубице FH70 в районе Бахмута.

Также сообщалось, что в селе Клещеевка, в районе Бахмута, погиб музыкант из Мариуполя. Даниил Подыбайло занимался музыкой, поэзией и литературой.