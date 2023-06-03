"Бахмутский сценарий": россиянам предложили спрятаться в Украине от обстрелов ВС РФ (видео)

Армия России наносит хаотичные удары по населенным пунктам Белгородской области, надеясь поразить противника, сообщают бойцы Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого батальона".

Легион "Свобода России" заявил, что вместе с украинским командованием открывает гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Белгородской области, страдающих от обстрелов регулярной российской армии. Об этом пресс-служба сообщила в Telegram, опубликовав видеодоказательства.

Армия России обстреливает населенные пункты Белгородской области в надежде поразить силы Легиона "Свобода России" (ЛСР) и "Русского добровольческого батальона" (РДК). Как утверждает ЛСР, российские войска наносят хаотичные удары по Белгородской области, "не считаясь с гражданскими потерями". 3 июня под обстрел попали населенные пункты Шебекино, Новая Таволжанка. На одном из опубликованных роликов показали последствия атак в селе Муром — над одним из домов поднимается большой столб дыма.

"Армия режима непрерывно обстреливает позиции сил Легиона и РДК. По бахмутскому сценарию, они авиацией и артиллерией (РСЗО "Град") ровняют с землей дома гражданских", — подчеркнула пресс-служба.

"Русский добровольческий корпус" также заявил о ведении активных боевых действий на территории России. Представители подразделения уверяют, что вся Белгородская область стала полноценной зоной боевых действий.

"Тут вам не "СВО", а настоящая война! Война против лжи и несвободы, за будущее России. Присоединяйтесь к нашей борьбе!", — призвали добровольцы.

Сообщается также, что для спасения мирных жителей Легион "Свобода России" и РДК договорились с украинским командованием о создании гуманитарных коридоров для жителей Белгородской области, которые оказались под обстрелами. Всех желающих могут эвакуировать вглубь Украины, где предоставят убежища и обеспечат "базовые потребности". Для этого необходимо обратиться к представителям ЛСР или РДК.

В Легионе добавили, что в регион перебросили подразделение "Ахмат" для проведения информационных операций. Они якобы будут имитировать захват населенных пунктов и снимать постановочные видео вдалеке от зоны боевых действий.

2 июня писали, что бойцы легиона "Свобода России" прорвались к городу Шебекино в Белгородской области, где ведутся бои с регулярной армией РФ. Активные боевые действия накануне велись в районе села Новая Таволжанка. По словам начальника штаба РДК Александр "Фортуна", его подразделение устраивает диверсии и ведут разведку, продвигаясь вглубь страны.

2 июня также писали, что российские власти заявили о гибели мирных жителей в Белгородской области. Как уверяет губернатор Вячеслав Гладков, к жертвам среди гражданских привели обстрелы со стороны ВСУ.