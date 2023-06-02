Активные бои под Шебекино: бойцы легиона "Свобода России" продвигаются вперед (видео)

Бойцы ЛСР опубликовали кадры нанесения удара по месту сосредоточения путинской армии в районе Шебекино, Белгородской области.

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Telegram-канал легиона "Свобода России" (ЛСР) опубликовал кадры из населенного пункта Шебекино, Белгородской области РФ, снятые с беспилотника. На видео заметен столб густого дыма в районе города и другие очаги возгорания по всей территории.

"В Шебекино "заметался пожар голубой". На видео результат сосредоточения вражеских войск в городе. Движемся дальше", — написали 2 июня в комментариях под видео авторы публикации.

Чуть ранее в ЛСР сообщили, что на подступах к Шебекино, а именно в районе села Новая Таволжанка идут активные бои между бойцами легиона и "Русского добровольческого корпуса" и подразделениями ВС РФ.

"У нас активные бои на окраинах с. Новая Таволжанка. К сожалению, есть раненые легионеры, но свобода добывается кровью. Все раненые уже доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

В свою очередь начальник штаба РДК Александр "Фортуна" сообщил, что его бойцы продолжают вести диверсионную операцию.

"РДК рвется вперед. Занимаемся доразведкой, диверсионной деятельностью. Скоро, я думаю, наши уважаемые слушатели и поклонники узнают в чем был замысел", — сказал он.

Заявление властей региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что различные участки приграничной территории подвергаются артиллерийскому удару. По его словам, украинские силы обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа, есть погибшие.

"Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте", — добавив, что еще двое мужчин получили ранения.

Также под обстрелом оказались село Тишанка Волоконовского района, по которому было выпущено 11 снарядов, и хутор Леоновка Валуйского округа. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, бойцы "Русского добровольческого корпуса" пытались перейти границу в районе участка Уразово-Вериговка Белгородской области РФ. По информации российских военкоров, на этом участке были замечены около 100 человек.