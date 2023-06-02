"Идет бой": росСМИ сообщили о прорыве добровольцами границы РФ в новом участке (карта, видео)

По сообщению российских журналистов, более 100 добровольцев якобы пытаются проникнуть вглубь территории России. В РДК отмечают — все усилия на данном этапе направлены на разведку.

Related video

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" пытаются перейти границу в районе участка Уразово-Вериговка Белгородской области РФ. Как пишет Фокус, об этом 2 июня сообщают ряд российских СМИ.

Один из российских военкоров заявил, что в указанном участке замечены более 100 бойцов РДК. Якобы завязался бой с российскими пограничниками.

"Всего в атаке по данным разведки задействовано до батальона… идет бой", — сказано в сообщении.

В России опровергли прорыв РДК

Согласно сообщению "РИА Новости", в оперативном штабе Белгородской области назвали фейком информацию о прорыве добровольцев.

"РДК рвется вперед"

Вместе с тем, согласно сообщению "Русского добровольческого корпуса", бойцы продолжают деятельность на территории РФ. Однако сейчас они сконцентрировали усилия на разведке.

"РДК рвется вперед. Занимаемся доразведкой, диверсионной деятельностью. Скоро наши уважаемые слушатели, читатели, поклонники узнают, в чем был замысел", — рассказал один из командиров РДК.

Также в РДК добавили, что пока что они сохраняют интригу касательно дальнейших планов.

Бои в Белгородской области

В пятницу, 2 июня, россияне заявили об очередном обстреле Белгородской области якобы со стороны ВСУ, который привел к жертвами среди мирных жителей. В результате атаки якобы погибли две женщины от осколочных ранений.

Напомним, 2 июня добровольцы из Легиона "Свобода России" показали свою военную технику в селе Новая Таволжанка, где сейчас идут бои. Населенный пункт находится на подступах к городу Шебекино, откуда власти эвакуировали местное население.

Днем ранее, 1 июня стало известно, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" вновь прорвали российскую границу и ведут бои с Вооруженными силами РФ.

Также напомним, 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нанесении удара по Шебекино, в результате которого пострадало общежитие на улице Ленина возле здания местной администрации.